Genshin Impact résout le mystère des pierres – Comment terminer Octave du Maushiro

Genshin Impact résoudre le mystère des pierres fait partie de la quête Through the Mists et le seul moyen d’obtenir le gadget Peculiar Pinion.

Parlez à Ruu un jour réel après avoir terminé la première partie de la quête, et vous recevrez le pignon avec de vagues instructions sur la marche à suivre. Votre première tâche est de trouver un Seelie.

Genshin Impact résout le mystère des pierres – Emplacement Electro Seelie



Rendez-vous dans la zone de quête, mais traitez avec les Rifthounds avant de faire quoi que ce soit d’autre. Ils sont persistants et peuvent infliger de lourds dégâts s’ils sont laissés seuls. Touchez le Seelie une fois qu’ils sont pris en charge. Il est facile de perdre de vue, mais si vous le faites, dirigez-vous plus au nord le long de la côte. Vous le verrez planer près d’un groupe de Samachurls.

Genshin Impact résout le mystère des pierres – Activez les pierres



Suivez-le à nouveau et cela vous ramènera à la statue de Thunderbird. L’utilisation du pignon révèle un ensemble de symboles sur le mur. C’est l’ordre dans lequel vous devez activer le premier ensemble de pierres, alors rendez-vous au marqueur de quête suivant et utilisez un personnage Electro pour activer les pierres. Fischl ou Sara fonctionnent mieux, car ils peuvent générer de l’électro sans temps de recharge.

La prochaine zone de quête a sa propre statue Thunderbird. Utilisez à nouveau le pignon et activez les pierres dans l’ordre indiqué, de haut en bas.

Vous devrez retrouver certains Seelies après la lecture de quelques scènes supplémentaires, mais ils sont plus faciles à localiser. Parlez à Sumida une fois que vous avez terminé les autres exigences pour terminer cette quête, puis vous devrez attendre un autre jour réel pour que la prochaine partie de cette quête mondiale s’active.

Heureusement, Genshin Impact a encore beaucoup à faire. Avec Peculiar Pinion en main, vous pouvez obtenir des trésors supplémentaires en pourchassant des pierres précieuses en forme d’étoile dans la zone que vous avez déverrouillée pendant Un auteur particulièrement particulier. Vous voudrez également rattraper votre retard dans vos quêtes Archonte si vous souhaitez participer au dernier événement.