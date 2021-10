Genshin Impact reste le jeu le plus rentable après un an

Illustration : miHoYo

Le jeu gratuit Genshin Impact a rapporté 2 milliards de dollars sur les magasins Google Play et Apple App au cours de sa première année. Cela fait de Genshin Impact le troisième jeu mobile le plus rentable au monde, confortablement assis derrière Honor of Kings et PUBG Mobile. Hors chiffres de vente de la Chine, Genshin Impact est le jeu mobile le plus rentable au monde.

Genshin Impact est sorti dans le monde le 28 septembre 2020. Au moment de son lancement, il comptait près de 10 millions de pré-inscriptions et plus de téléspectateurs sur Twitch que Fortnite.

Le jeu ne montre aucun signe de ralentissement. Genshin a franchi la barre du milliard de dollars six mois après sa sortie. Aucun de ses concurrents les plus performants n’avait atteint le seuil aussi rapidement, selon la société d’analyse Sensor Tower. En septembre de cette année, il a généré plus de revenus au cours de la première semaine que pendant tout le mois d’août, largement alimentés par la popularité du nouveau personnage de Raiden Shogun (dont la sortie a coïncidé avec une dépense quotidienne de 21 millions de dollars). Habituellement, les joueurs dépensent en moyenne 12 millions de dollars par jour pour la plupart des versions de personnages à durée limitée.

Les revenus du jeu proviennent de microtransactions permettant aux joueurs d’acheter des « Cristaux Genesis » qui peuvent être convertis en une devise premium appelée « Primogems », puis en une autre devise appelée « Fates ». Ces destins peuvent être utilisés pour obtenir des personnages ou des armes. Le jeu propose également des lots de matériaux de mise à niveau assortis pour les personnages du jeu. Cet été, Genshin a également commencé à proposer des produits cosmétiques payants pour deux de ses personnages.

Le chiffre de 2 milliards de dollars collecté par Sensor Tower n’inclut pas les ventes de Genshin sur PC ou PlayStation. Par conséquent, le revenu total est en fait supérieur à 2 milliards de dollars.

G/O Media peut toucher une commission

La Chine représente également toujours la plus grande part des revenus de Genshin Impact avec près de 29%. Sur le marché mondial, le Japon représente 24 % du nombre total de ventes et les États-Unis arrivent en troisième position avec 21 %.