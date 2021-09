Genshin Impact Review d’Inazuma et du Raiden Shogun

in

Capture d’écran : miHoYo / Kotaku

J’ai construit mon personnage Raiden Shogun afin que je puisse l’utiliser pour effacer le dernier chapitre de Genshin Impact. Elle est la principale antagoniste de la région d’Inazuma du jeu, alors j’ai pensé qu’il serait intéressant d’attaquer et de détrôner Dieu en utilisant Dieu elle-même.

Le nouveau chapitre se déroule dans les îles d’Inazuma, une cité-État basée sur le Japon féodal. Inazuma est radicalement différente des autres régions Genshin Impact de Mondstadt et Liyue. Les autres pays ont des collines lumineuses et des forêts dorées au sommet d’imposantes montagnes, tandis qu’Inazuma est un endroit plus sombre. Pourtant, je passais des heures à prendre des photos du paysage d’Inazuma, ce qui faisait de la région une retraite sûre lorsqu’une pandémie mondiale a fermé la plupart des activités de plein air.

Selon l’histoire de Genshin Impact, un personnage nommé Raiden Shogun est à la fois la déesse d’Inazuma et son chef d’État officiel. Genshin Impact est un jeu où la plupart des dieux sont fondamentalement bons. Mais lorsque notre protagoniste se rend à Inazuma, la nation entière est enfermée en vertu de son décret isolationniste. Pour éviter l’instabilité politique, elle a également ordonné la saisie d’artefacts divins qui accordent des pouvoirs élémentaires aux humains, ce qui les fait également souffrir de dépression et d’amnésie. Pour le mouvement de résistance qui s’oppose à son règne, elle est un tyran. Pour ses loyalistes, elle est une dirigeante nécessairement dure. Malgré la mauvaise gestion de son pays, je croyais en ses intentions. Mais mon garçon, c’était si dur.

Alors que j’explorais Inazuma, son temps instable signifiait que je passais la plupart de mon temps là-bas à essayer d’éviter les éclairs ambiants qui frappaient le sol toutes les quelques secondes. De tels aspects rendent la nouvelle région peu accueillante à la fois esthétiquement et mécaniquement. Bien que le tonnerre ne soit pas la faute de Raiden, sachant qu’elle régnait sur une poigne de fer aussi répressive, le paysage menaçant ressemblait à un reflet de ses actions.

Apparemment négligent dans les affaires des mortels, le seul objectif déclaré de Raiden Shogun est « d’atteindre l’éternité ». L’éternité est un concept que le jeu ne définit jamais que dans les termes les plus lâches. Je voulais comprendre ce qui avait poussé la déesse à créer un pays aussi oppressif. Genshin Impact vous permet de rencontrer une variété de personnages dans l’histoire que vous pouvez ensuite recruter ou gagner via des mécanismes de gacha. L’histoire de Raiden vous permet de la rencontrer, mais vous pouvez également incarner Shogun au fur et à mesure que vous parcourez cet arc narratif. C’est exactement ce que j’ai fait pour terminer le chapitre de l’histoire, mais cela a nécessité une mise à niveau suffisante de Shogun pour qu’elle soit réellement utile.

J’ai passé quelques semaines à moudre des ressources jusqu’à ce que le Raiden Shogun ne meure plus de bandits aléatoires. Ensuite, j’ai fait défiler ma propre copie de Raiden Shogun directement dans le siège du mouvement de résistance qui s’oppose au Shogunat, le gouvernement militaire qu’elle dirige.

Capture d’écran : miHoYo / Kotaku

Le point culminant satisfaisant du chapitre combattait les soldats du shogunat avec le shogun elle-même. Mais en abattant ces soldats, je me suis demandé si je jouais vraiment un scénario impossible. Les lignes de voix ambiantes de mon Raiden Shogun n’étaient pas clémentes.

Il était assez difficile de se sentir calme autour du Raiden Shogun quand elle disait des phrases comme : « Vous êtes en présence de l’incarnation de la foudre la plus suprême et la plus terrifiante de tout Teyvat. Bien qu’elle ait techniquement raison, cela ne semblait toujours pas être une chose qu’elle devrait dire à ses compagnons de voyage.

Et dans l’intrigue principale, elle va frapper un ambassadeur parce que l’ambassadeur avait perdu un duel en sa présence. Si ses propres alliés s’opposaient au Shogun, je n’avais aucun doute qu’elle les abattrait. Non pas parce qu’elle les détestait, mais parce qu’elle les trouvait « inutiles » à son objectif singulier d’atteindre l’éternité.

Son engagement pour la logique m’a énervé, d’autant plus que les humeurs du Raiden Shogun sont aussi imprévisibles que ses orages. Lorsque je travaillais dans des bureaux techniques, les dirigeants les plus dangereux étaient ceux qui prétendaient être parfaitement logiques tout en prenant des décisions émotionnellement. Quand j’ai écouté le dialogue ambiant du Shogun, j’ai entendu quelqu’un qui a rationalisé la façon dont ses sentiments de perte la gouvernaient. Et par extension, toute une nation. Elle n’était pas une bonne dirigeante.

Mais après avoir joué à travers tout cela, il s’est avéré qu’elle n’était pas du tout la dirigeante réelle d’Inazuma.

À la fin du scénario, le jeu a révélé que le Raiden Shogun était en fait une marionnette artificielle. Pour éviter de devenir instable, comme l’ont fait d’autres personnages immortels, la vraie déesse s’est enfermée dans une dimension magique à l’intérieur de l’épée de la marionnette. La marionnette a reçu des instructions, mais a agi de manière assez autonome sinon. Apparemment, la vraie déesse d’Inazuma n’aurait pas toléré à quel point le pays était tombé dans la corruption politique. Bien que j’imagine que ses intentions sont un froid réconfort pour toutes les personnes qui ont souffert sous le régime glacial de la marionnette.

Genshin est un jeu fantastique, mais je ne peux m’empêcher de voir les nuances modernes du chapitre Inazuma. Il y a quelque chose d’incroyablement dans la Silicon Valley dans la tentative du Shogun d’automatiser la domination via la marionnette, empêchant la société de vraiment changer et s’enfermant dans un espace différent de celui d’entre nous (Hé, regardez ! Bunkers milliardaires !). Bien que peu de personnages connaissaient la vérité, le conflit central de ce contenu était une rébellion contre le fait d’être gouverné par l’intelligence artificielle.

J’étais également fasciné par la façon dont elle tentait de rationaliser le fait qu’elle était la même personne que la marionnette. La déesse se sentait comme une personne entièrement différente du Raiden Shogun avec qui j’avais voyagé, et ses points de vue différaient considérablement. Dans l’histoire, Raiden Shogun se rend finalement compte que ses manières strictes pourraient être plus flexibles, l’amenant à changer la programmation de la marionnette afin qu’elle reflète plus fidèlement ses nouvelles croyances. Mais sa décision de permettre à la marionnette de continuer à gouverner Inazuma laisse le peuple d’Inazuma vulnérable à ses limites en tant qu’intelligence artificielle. Je viens de mener une guerre civile parce que l’automatisation ne pouvait bien sûr pas corriger son propre jugement erroné en tant que dirigeant.

Au final, il ne semble pas que le conflit central ait été résolu de la même manière que les régions précédentes. La déesse n’est pas non plus en mesure d’offrir une alternative satisfaisante. Un avenir meilleur pour le pays est possible, mais Inazuma ne va pas s’y frayer un chemin.