Genshin Impact Sara build : la meilleure arme Sara, artefacts et plus

Les meilleur build Genshin Impact Sara peut transformer le général Tenryou en un membre de soutien utile.

Elle n’est peut-être pas l’orage féroce que son suzerain est, mais Sara offre de solides compétences électro et des amateurs de fête. Il y a aussi une bonne flexibilité dans la façon dont vous la construisez, y compris pour les joueurs F2P, c’est donc un personnage Genshin 2.1 à surveiller.

Guide de construction Genshin Impact Sara | Sara est-elle DPS ?



En quelque sorte, mais pas particulièrement bon en ce qui concerne les porteurs d’arc. L’attaque de base basse de Sara de 15 (merci Honey Hunter) signifie que sa compétence et son rafale sont les principaux atouts. Les deux accordent des buffs d’attaque aux membres actifs du groupe, ce qui rend Sara mieux adaptée aux tâches sous-DPS.

Guide de construction Genshin Impact Sara | La meilleure construction de Sara



Les capacités de Sara signifient que toute construction aura un chevauchement entre le support et le sous-DPS. Le facteur décisif est l’aspect que vous souhaitez mettre le plus en valeur.

Guide de construction Sara | La meilleure arme Sara pour Electro sub-DPS



Mettre l’accent sur les dégâts électro de Sara ressemblerait à quelque chose comme ça. Demandez à votre DPS principal d’utiliser sa compétence pour affliger un ennemi avec un élément quelconque, idéalement Cryo ou Pyro. Échangez contre Sara, utilisez sa compétence ou son rafale, ou les deux, pour déclencher l’effet d’augmentation de l’attaque, puis revenez à votre DPS et utilisez leur rafale.

Windblume Ode est un bon choix pour cette version. Sa statistique secondaire augmente la maîtrise élémentaire de l’utilisateur et la compétence de raffinement augmente la puissance d’attaque après avoir utilisé une compétence élémentaire.

Mitternacht Waltz est un autre bon choix si vous avez cela à la place. Il fait essentiellement la même chose, mais la statistique secondaire augmente l’attaque de Sara à la place. C’est pratique pour booster l’effet Crowfeather.

Guide de construction Sara | Les meilleurs artefacts de Sara pour le sous-DPS Electro



Thundering Fury est l’ensemble d’artefacts idéal de Sara pour cette version.

Effet 2 pièces : augmente les dégâts électro de 15 % Effet 4 pièces : augmente les dégâts causés par la surcharge, l’électrocharge et la supraconductivité de 40 %. Déclencher de tels effets réduit le temps de recharge de la compétence élémentaire de 1 seconde. Ne peut se produire qu’une fois toutes les 0,8 secondes.

Si obtenir l’ensemble complet s’avère difficile, nous vous recommandons de le mélanger avec l’effet 2 pièces de Brave Heart ou Gladiator’s Finale. Les deux augmentent l’attaque de 18%, ce qui augmentera encore le niveau de compétence de Sara qui améliore l’attaque du personnage actif.

Guide de construction Sara | La meilleure arme Sara pour le support DPS



L’arme pour une construction de soutien Sara devrait augmenter la fréquence à laquelle elle peut retirer sa compétence ou son rafale.

Le Favonius Warbow quatre étoiles est un choix de premier ordre. Non seulement sa statistique secondaire augmente la recharge d’énergie, mais sa compétence de raffinement a de grandes chances de générer des particules élémentaires. L’arc sacrificiel se démarque également, car lui infliger des coups critiques pourrait réinitialiser le temps de recharge des compétences de l’utilisateur.

Guide de construction Sara | Les meilleurs artefacts Sara pour le support DPS



Vous avez une certaine flexibilité d’artefact avec un support Sara. Si vous utilisez l’arc sacrificiel sur elle, une combinaison de Berserker et de Brave Heart augmente à la fois la fréquence à laquelle elle peut invoquer des plumes de corbeau et le buff qu’elles donnent.

Cependant, un Favonius Warbow Sara bénéficie davantage de l’ensemble The Exile.

Effet 2 pièces : Augmente la recharge d’énergie de 20% Effet 4 pièces : L’utilisation d’une Explosion élémentaire régénère deux Énergies pour tous les membres du groupe (à l’exception du porteur) toutes les 2 secondes pendant 6 secondes. Cet effet ne peut pas se cumuler.

Guide de construction Genshin Impact Sara | La meilleure version de Sara F2P



Si vous ne voulez pas dépenser de Primogems, votre Sara aura probablement tendance à mélanger support et sous-DPS, mais sans l’aspect Electro.

La meilleure arme Sara pour F2P



Dans cet esprit, nous recommandons Hamayumi. Sa statistique secondaire donne un coup de fouet à l’attaque de l’utilisateur, et s’il a plein d’énergie, ses attaques normales et chargées infligent des dégâts beaucoup plus importants.

Les meilleurs artefacts de Sara pour F2P



Étant donné que l’arme augmente l’attaque, l’ensemble d’artefacts devrait faire de même. Martial Artist est également un bon choix pour cette version, bien que Gambler en soit un autre intéressant.

Effet 2 pièces : augmente les dégâts des compétences élémentaires de 20 % Effet 4 pièces : vaincre un adversaire a 100 % de chances de supprimer le temps de recharge des compétences élémentaires. Ne peut se produire qu’une fois toutes les 15 secondes.

Guide de construction Genshin Impact Sara | La meilleure composition de fête Sara



Comme les autres personnages sous-DPS, Sara se marie mieux avec un DPS principal puissant. Au moins l’un d’entre eux devrait être Pyro ou Cryo pour déclencher les meilleures réactions élémentaires. Diluc ou Bennett sont de bons choix de pyrolyse car ils génèrent également une énergie élevée. Diona fonctionne bien pour Cryo, car son Burst guérit et inflige des dégâts Cryo continus.

Sara bénéficie de la résonance haute tension, donc le quatrième emplacement devrait inclure un autre personnage Electro. Baal serait l’idéal. Le cycle continu de réactions chargerait l’énergie du groupe et améliorerait sa propre rafale. Cependant, si vous ne la recrutez pas, Razor est un autre bon choix et bénéficie grandement du buff d’attaque de Sara.

Si vous êtes toujours en train de rattraper votre retard dans la nouvelle région d’Inazuma de Genshin Impact, nous avons des guides pour toutes les quêtes essentielles, y compris Sacred Sakura Cleansing, Tatara Tales et Sakura Arborism.