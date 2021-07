Genshin Impact Sayu construction, matériaux, bannière, et plus

Genshin Impact Sayu est le nouveau personnage quatre étoiles introduit dans la mise à jour Genshin Impact 2.0.

Sayu est une ninja en formation qui préfère faire la sieste dans les arbres plutôt que d’accomplir ses tâches. Malgré sa petite taille, elle manie une claymore et est le premier personnage d’Anemo à utiliser cette arme.

Regarder sur YouTube

Date de sortie de Genshin Impact Sayu

La date de sortie de Sayu est vers le 10 ou le 11 août, la même que celle de Yoimiya. Elle figurera au cours de la seconde moitié de la mise à jour 2.0.

Bannière Genshin Impact Sayu

Sayu est l’un des personnages quatre étoiles de la bannière Tapestry of Golden Flame de Yoimiya. Le fabricant de feux d’artifice est le personnage vedette cinq étoiles, et les deux autres emplacements restent un mystère pour le moment.

Puisque Sayu est un personnage quatre étoiles, vous avez de meilleures chances de l’avoir dans Wishes. Le jeu garantit un personnage quatre étoiles tous les 10 vœux, et le taux de Sayu est plus élevé pendant que sa bannière est en marche.

Compétences de Genshin Impact Sayu

Ce sont les attaques spéciales de Sayu.

Yoohoo Art : Fuuin Dash (compétence élémentaire Sayu)

Passe à l’état Fuufuu Windwheel et inflige des dégâts Anemo aux adversaires sur le chemin. Déchaîne Fuufuu Whirlwind Kick à la fin et inflige des dégâts Anemo AoE. Appui : Passe à l’état Fuufuu Whirlwind et roule vers l’avant sur une courte distance Maintien : roule en continu Augmente la résistance à l’interruption de Sayu Peut contrôler la direction du roulis et déclencher l’absorption élémentaire Dure 10 secondes. Peut appuyer à nouveau sur le bouton de compétence pour terminer plus tôt et déclencher un coup de pied plus puissant

Yoohoo Art : Mujima Flurry (Sayu Burst)

Inflige des dégâts Anemo aux adversaires proches, soigne les membres du groupe et crée le Muji-Muji Daruma Si les PV des personnages proches sont supérieurs à 70 %, le Daruma attaque les ennemis proches avec des dégâts Anemo Si les personnages ont moins de 70 % de PV, le Daruma soigne le un avec le plus bas HP. Guérira automatiquement s’il n’y a pas d’ennemis à proximité.

Genshin Impact Sayu passifs

Ce sont les compétences toujours actives de Sayu

Genshin Impact Sayu passifs

NomLa description

Yoohoo Art: Silencer’s Secret ne surprendra pas les Crystalflies et certaines autres créatures lorsque Sayu est dans la fête. L’onglet Faune des archives répertorie les animaux qu’elle affecte. Quelqu’un de plus capable Sayu soigne 300 HP pour les alliés à proximité lorsqu’elle déclenche un effet de tourbillon, plus 1,2 HP pour chaque point de maîtrise élémentaire qu’elle possède. Peut s’activer toutes les deux secondes Pas de travail aujourd’hui ! Lorsque le Muji-Muji Daruma soigne un personnage, il soigne également un personnage à proximité pour 20% de HP. Augmente également la portée des dégâts de zone du Daruma.

Genshin Impact Sayu Constellations

Genshin Impact Sayu Constellations

ConstellationEffet

Multi-Task no JutsuLe Daruma ignore les limites de HP, attaque les ennemis proches et soigne les personnages proches Egress Prep – Fuufuu Kick (mode presse) augmente de 3,3%

– Toutes les 0,5 secondes passées dans l’état Fuufuu Whirlwind augmente les dégâts du Fuufuu Kick associé de 3,3% pour un maximum de 66%

Eh, le Bunshin peut le gérerAugmente le niveau de Mujina Flurry de trois Skiving: New and ImprovedRécupère 1,2 énergie lors du déclenchement d’une réaction de tourbillon La vitesse vient en premierAugmente le niveau de Fuuin Dash de trois Sleep o’ ClockChaque point de la maîtrise élémentaire de Sayu augmente les dégâts du Daruma de 0,2% pour un au maximum 400 %. Augmente également les HP restaurés de 3 pour un maximum de 6 000 HP supplémentaires

Matériel Genshin Impact Sayu Ascension : Que cultiver pour Sayu

Sayu a besoin d’un mélange d’objets nouveaux et anciens pour passer au niveau supérieur. Crystal Marrow est un nouvel élément de terrain dans Inazuma. En dehors de cela, prévoyez de défier Maguu Kenki et de chasser un peu Whopperflowers si vous utilisez Sayu.

Matériaux de mise à niveau SayuGenshin ImpactMatériaux Sayu pour l’Ascension

NiveauMatériaux

201 Vayuda Turquoise Sliver, 3 Crystal Moelle, 3 Whopperflower Nectar, 20 000 Mora 403 Fragment de Vayuda Turquoise, 3 Noyau de marionnette, 10 Crystal Marrow, 15 Whopperflower Nectar, 40 000 Mora 506 Vayuda Turquoise Fragment, 4 Noyau de marionnette, 20 Crystal Marrow, 12 Shimmering Nectar , 60 000 Mora 603 Mora Vayuda Turquoise, 8 Noyau de marionnette, 30 Crystal Marrow, 18 Shimmering Nectar, 80 000 Mora 706 Vayuda Turquoise Mora, 12 Marionette Core, 45 Crystal Marrow, 12 Energy Nectar, 100 000 Mora 803 Vayuda Turquoise Gemstone, 20 Marionette Core, 60 Crystal Marrow, 24 Energy Nectar, 120 000 Mora Sayu Talent Ascension matériauxGenshin Impact Sayu matériaux pour Talent Ascension

NiveauMatériaux

23 enseignements de la lumière, 6 Whopperflower Nectar, 12 500 Mora 32 Guide de la lumière, 3 Shimmering Nectar, 17 500 Mora 44 Guide de la lumière, 4 Shimmering Nectar, 25 000 Mora 56 Guide de la lumière, 6 Shimmering Nectar, 30 000 Mora 69 Guide de la lumière, 9 Nectar chatoyant, 37 500 Mora 74 Philosophies de la lumière, 4 Nectar énergétique, 1 Écaille dorée, 120 000 Mora 86 Philosophies de la lumière, 6 Nectar énergétique, 1 Échelle dorée, 120 000 Mora 912 Philosophies de la lumière, 9 Nectar énergétique, 2 Échelle dorée, 450 000 Mora 1016 philosophies de la lumière, 12 Nectar d’énergie, 2 Écaille dorée, 1 Couronne de perspicacité, 700 000 Mora

Genshin Impact Sayu construire

Sayu est similaire à Razor – attaque décente, défense élevée et compte sur les capacités élémentaires pour se démarquer. N’importe quoi pour recharger son énergie est une bonne chose, tout comme augmenter sa puissance d’attaque.

arme Sayu

Song of Broken Pines est la meilleure arme cinq étoiles de Sayu car elle augmente la vitesse d’attaque et d’attaque. Cependant, le Slasher de Katsuragi, plus facile à obtenir, est un choix judicieux si vous ne voulez pas dépendre de la chance. Il peut être fabriqué, augmente les dégâts des compétences élémentaires et augmente même la recharge d’énergie.

Artefacts de Sayu

Viridescent Venerer est une évidence pour Sayu car il augmente ses dégâts Anemo de 15% avec le bonus de deux pièces. Associez-le à l’ensemble Scholar pour augmenter sa recharge d’énergie.

Sayu vaut-il la peine d’être tiré ?

Sayu est pratique dans de nombreuses situations, en particulier si vous jouez à Genshin Impact en coopération. Elle ne balayera pas le terrain ni ne remplacera Kazuha et Venti, mais Sayu est un DPS fort et un membre de soutien. Si vous n’en avez pas besoin non plus, alors il serait peut-être préférable de dépenser vos Primogems sur Ayaka à la place.