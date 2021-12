Genshin Impact Shenhe Xiao bannière 4 étoiles fuite de caractères et date

La date de sortie de la mise à jour 2.4 de Genshin Impact est dans moins d’une semaine et les personnages 4 étoiles de la bannière Shenhe et Xiao ont fuité.

Le prochain chapitre de MiHoYo de leur épopée free-to-play lancera la nouvelle année de manière glorieuse. Non seulement nous aurons deux nouvelles protagonistes féminines, mais il y aura également de nombreux événements à apprécier avec des tenues uniques.

La mise à jour 2.3 touche à sa fin et la prochaine version du jeu marquera immédiatement les débuts de deux héros jouables au visage frais.

Quand la bannière Shenhe sort-elle dans Genshin Impact ?

La date de sortie de la bannière Shenhe et Xiao pour la mise à jour 2.4 de Genshin Impact est le 5 janvier.

Shenhe et Xiao sont tous deux des étoiles 5 et ils auront des souhaits d’événement distincts à partir de la date ci-dessus. Cependant, comme Eula et Albedo pour la mise à jour 2.3, ils devraient partager les mêmes compagnons 4 étoiles.

L’un des compagnons a été confirmé lors du dernier aperçu du programme spécial et elle est un nouvel ajout à la liste empilée du jeu.

Yun Jin

Le seul personnage 4 étoiles confirmé pour Transcendent One Returns et Invitation to Mundane Life est Yun Jin.

MiHoYo l’a confirmé lors de l’aperçu du programme spécial 2.4. C’est une toute nouvelle protagoniste et c’est quelqu’un que les fans ont anticipé depuis sa révélation sur Twitter.

Elle a été annoncée pour la première fois en novembre et elle est une grande dame et un maître de l’opéra.

Joyeux anniversaire d’un an à ce compte. Merci d’être resté et j’espère que vous apprécierez les messages. La croissance sur ce compte a été immense, et je suis heureux de la vivre avec vous tous ! Espérons encore un an ! pic.twitter.com/hWSMEAO3UK – Lumie (@lumie_lumie) 28 décembre 2021

Genshin Impact Shenhe et Xiao bannière 4 étoiles personnages

Les personnages 4 étoiles divulgués pour la bannière Shenhe et Xiao dans la mise à jour 2.4 de Genshin Impact sont Chongyun et Ningguang.

Yun Jin est le seul compagnon confirmé au moment de la rédaction, tandis que les deux autres ont été divulgués via Lumie sur Twitter. Il n’est pas officiel qu’ils fassent partie des premiers souhaits de l’événement, nous mettrons donc à jour cet article lorsque miHoYo fera son annonce.

Si la fuite est précise, alors c’est une très bonne sélection à anticiper pour les fans.

Dans d’autres nouvelles, Genshin Impact Shenhe Xiao bannière 4 étoiles fuite et date