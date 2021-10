Genshin Impact Star Shaped Gems et où trouver Electro Seelies

Genshin Impact Star Shaped Gems fait partie des nouvelles quêtes de l’île de Tsurumi, mais vous devrez d’abord terminer les deux premières étapes pour obtenir un nouveau gadget, le Pignon particulier.

Après avoir terminé Un auteur particulièrement particulier, vous débloquerez Octave du Maushiro le lendemain. Terminez cela pour recevoir le Pignon particulier, un gadget qui vous permet d’interagir avec les icônes de Thunderbird et de révéler des secrets cachés.

Toutes les gemmes en forme d’étoile sont souterraines, près du puzzle de relais que vous avez terminé pendant la quête de l’auteur.

Gems en forme d’étoile d’impact de Genshin – Emplacement de la gemme en forme d’étoile 1



La première gemme se trouve dans la chambre du puzzle relais. Entrez dans les ruines et vous verrez l’icône Thunderbird sur le mur. Il n’y a pas d’énigme ou de défi autour de celui-ci.

Genshin Impact Star Shaped Gems – Emplacement Star Shaped Gem 2



Le deuxième joyau se trouve juste de l’autre côté de la pièce, à gauche des escaliers. Utilisez à nouveau le pignon pour enlever le mur, puis combattez la sentinelle de la ruine à l’intérieur. Sinon, il peut vous traquer et vous empêcher d’utiliser le pignon sur le mur suivant.

Genshin Impact Star Shaped Gems – Emplacement Star Shaped Gem 3



Sortez de la pièce avec la deuxième gemme et tournez à gauche. La dernière icône Thunderbird est sur le mur au bas de l’escalier. Entrez dans la pièce, tournez immédiatement à droite et escaladez le mur. Le troisième coffre Gem est en haut.

Allez dans la plus grande pièce où vous avez terminé le puzzle Seelie dans la quête Auteur et entrez dans la pièce avec des peintures murales. Placez chaque Gemme dans le mur pour disperser les Electro Seelies de la pièce précédente. Votre prochaine tâche est de les trouver.

Genshin Impact Star Shaped Gems – Emplacements Electro Seelie



Les Electro Seelies se dispersent à leur manière habituelle, bien qu’ils aillent plus loin que d’habitude. Nous avons cartographié leurs emplacements ci-dessous pour vous faciliter la tâche.

Le premier Seelie est près de l’emplacement du repère Shirikoro, et le second est au sommet du mont Kanna. Le dernier est l’endroit où vous avez découvert les perchoirs et les rituels de l’île.

