Genshin Impact Streamer filme une classe enthousiasmée par Hu Tao Roll

Capture d’écran : Harry华ye / Bilibili

Le mois dernier, le créateur de contenu BiliBili, la version animée chinoise de YouTube, Harry华ye a demandé à son professeur de l’aider à obtenir le personnage rare et puissant de Genshin Impact, Hu Tao. Le résultat est peut-être ma vidéo préférée de Genshin Impact que j’ai vue toute l’année.

Cette vidéo a eu lieu le 13 novembre, 10 jours avant la fin de la chance d’obtenir Hu Tao, le personnage remis dans le coffre-fort proverbial jusqu’à ce que miHoYo décide de la rendre à nouveau disponible. Hu Tao est le personnage aux dégâts par seconde le plus puissant de la méta du jeu et, comme d’autres personnages puissants, les développeurs ne l’ont rendue disponible que pour une durée limitée. Dans son cas, il s’agissait d’une fenêtre de trois semaines seulement. Pour chaque jet, il n’y avait que 0,6% de chance d’obtenir un personnage cinq étoiles comme Hu Tao.

Au lieu de tenter sa propre chance, Harry demanda à son professeur s’il lancerait le gacha à sa place. Le professeur a fait le 10-roll sur l’écran du projecteur de la classe, et les réactions des étudiants sont aussi réconfortantes qu’hilarantes.

Au démarrage du tirage 10, l’étoile qui souhaite est immédiatement devenue dorée, ce qui signifie qu’au moins un personnage à cinq étoiles a été généré, incitant les étudiants à éclater de joie. Le professeur a semblé vaguement confus lorsque toute sa classe a commencé à applaudir, mais avait néanmoins l’air légèrement fier de lui.

Une fois les révélations commencées, des personnages quatre étoiles moins rares, Sayu et Rosaria, sont apparus en premier, animant davantage la salle de classe. Au bout de 20 secondes, les élèves commencent à chanter à plusieurs reprises « Hu Tao ». Cela a dû être hilarant pour tous ceux qui passaient sans contexte, puisque le nom de Hu Tao signifie « noyer » en chinois.

Enfin, le rare personnage cinq étoiles est apparu, et ce n’était en fait que Keqing, ce qui a conduit à la déception mais aussi, d’une certaine manière, à encore plus de jubilation. Keqing est l’un des personnages cinq étoiles les plus courants, qui a 50% de chances d’apparaître la première fois qu’un joueur tire le gacha sur une bannière à durée limitée et obtient un personnage cinq étoiles. Depuis que le streamer tirait sur la bannière de Hu Tao, ils avaient essentiellement « perdu » le pari du gacha au profit du RNG. Ils ont obtenu un Keqing, mais sont restés sans Hu Tao sur ce 10-roll.

« Perdre » un 50/50 est une source d’angoisse pour de nombreux joueurs de Genshin Impact, mais il n’y avait pas de rage de joueur lorsque la caméra a fait le tour de la salle de classe. Les gens riaient et applaudissaient, avec un étudiant criant « un de plus » à la toute fin du clip. Alors que deux étudiants semblaient tout aussi confus que le professeur, la majorité de la classe a perdu la tête, même lorsque Hu Tao n’est pas apparu. Personnellement, je suis vraiment impressionné que de nombreux étudiants sachent ce qu’était Genshin Impact. Je ne pense pas que mes cours dans une université américaine aient eu autant de joueurs.

Pendant la pandémie mondiale, la plupart des membres de la communauté Genshin célèbrent les triomphes des uns et des autres et compatissent aux pertes en ligne, et c’est merveilleux, mais il y a quelque chose de particulièrement excitant à voir des gens réunis par Genshin en personne comme ça. Cela me rappelle comment Pokemon GO a forcé de nombreux joueurs à toucher l’herbe lors de sa première sortie en 2016. Le RNG du gacha est comme un challenger de boss auquel chaque joueur est confronté à un moment donné, et l’expérience partagée a rendu les réactions dramatiques des étudiants possibles.

L’histoire a une fin heureuse. La vidéo complète révèle que sur un rouleau successif, le professeur a finalement aidé à marquer Hu Tao pour son élève.