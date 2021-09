Genshin Impact Streamer sous le feu des insultes anti-asiatiques

in

Illustration : Mihoyo

Un streamer Genshin Impact a récemment attiré les critiques du public après avoir utilisé un langage anti-chinois contre un streamer ethniquement coréen dans un désaccord sur le gameplay.

L’incident a commencé le 5 septembre sous la forme d’un désaccord apprivoisé sur Twitter concernant les versions de gameplay et les droits d’utilisation de la vidéo.

Tenha est un streamer connu pour avoir créé des vidéos de gameplay Genshin Impact pour YouTube et Twitch. Il crée des vidéos pour le jeu depuis son lancement, qui sont principalement des guides de gameplay. Il est coréen, mais il a déclaré dans sa vidéo qu’il admirait le créateur de Genshin Impact, miHoYo, pour avoir brisé les attentes mondiales concernant les jeux chinois.

Kylorren_Lol est un streamer argentin qui réalise des vidéos en espagnol pour League of Legends, mais a récemment commencé à créer plus de contenu pour Genshin Impact. Beaucoup de ses vidéos récentes mettent en scène le personnage de Keqing.

Le 5 septembre, Tenha a réalisé une vidéo intitulée “Comment j’ai accidentellement fait le MEILLEUR Keqing sur YouTube”. Dans un tweet maintenant supprimé, Kylorren a déclaré qu’il avait l’intention de créer une vidéo de réaction. Tenha a répondu qu’il n’avait pas donné à Kylorren les droits d’utilisation de sa vidéo, suggérant qu’il devrait plutôt utiliser des captures d’écran.

En une journée, Kylorren a mis en ligne un flux en espagnol où il a déclaré : « Les Asiatiques sont comme ça… J’ai travaillé pour les Chinois et ils sont les pires. Les pires gens du monde.

Il a également dit qu’il voulait envoyer à Tenha de la monnaie Twitch pour qu’il puisse lui dire: “Qu’est-ce qui ne va pas avec toi, espèce de chinois merdique?”

Kotaku a pu confirmer de manière indépendante l’exactitude de la traduction, et les hispanophones n’ont pas contesté le contenu de son flux désormais supprimé sur Twitter. Beaucoup d’entre eux se sont excusés pour son comportement.

L’incident a déclenché une conversation plus large sur le racisme anti-asiatique au sein de la communauté Genshin Impact. Le 7 septembre, un autre créateur de contenu nommé Atsu, qui s’appelle AsianGuyStream, a réalisé une vidéo qui traitait directement de l’incident et condamnait le racisme anti-asiatique dans la communauté Genshin Impact. Il a demandé aux téléspectateurs de lutter contre le racisme et de tenir les créateurs de contenu responsables de leurs actes.

Le même jour, Kylorren a déclaré sur YouTube qu’il avait l’intention de présenter des excuses publiques. Tenha a souligné que, dans la vidéo d’excuses, Kylorren l’avait appelé chinois pas moins de cinq fois. Le problème est que Tenha est ethniquement coréen. Il est déjà gênant pour quelqu’un de supposer qu’un streamer est une ethnie spécifique à partir de son apparence physique. Cela empire quand c’est dans une vidéo d’excuses pour abus racial.

La plupart de ces flux et captures d’écran provenaient des comptes de réseaux sociaux de Tenha et Atsu, car Kylorren avait supprimé la plupart de ses comptes. Kotaku n’a pas pu trouver sa vidéo d’excuses ou la vidéo raciste en question.

Oui, Chinaman est une insulte qui véhicule un mépris raciste envers les Chinois (ou dans ce cas, toute personne qui a l’air asiatique). Il est décevant que Kylorren dise à sa communauté que « les chinois sont les pires » tout en bénéficiant du succès d’un jeu chinois populaire. Je ne peux pas m’empêcher de me demander s’il pense que Keqing est aussi « la pire » parce qu’elle est chinoise, ou s’il ne fait que sortir des insultes raciales contre les Asiatiques avec lesquelles il n’est pas d’accord.

Genshin Impact a été un média important pour éduquer les joueurs non asiatiques sur la littérature, la culture et l’esthétique chinoises. C’est dommage que tout cela ait été perdu pour Kylorren, qui pense que sa proximité avec les Chinois lui donne l’expertise nécessaire pour abuser racialement des Asiatiques. Il est clair que le succès mondial de Genshin Impact ne résoudra pas à lui seul le racisme anti-asiatique. Ce qui rend encore plus important pour la communauté Genshin de tenir leurs propres créateurs responsables.