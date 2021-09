Genshin Impact The Catch et où trouver Raimei Angelfish, Golden Koi et Rusty Koi

Genshin Impact The Catch est une nouvelle arme d’hast ajoutée dans la mise à jour 2.1 aux côtés du mécanicien de pêche.

Vous devrez cependant attraper certains des poissons les plus insaisissables de Genshin Impact si vous le souhaitez, et encore plus pour les matériaux de raffinement de The Catch. Heureusement, vous avez tout le temps pour cela. The Catch est un membre permanent de l’Association de pêche Inazuma.

Genshin Impact The Catch | Est-ce que The Catch en vaut la peine ?



Oui, The Catch vaut vraiment la peine d’être acquis. C’est une arme d’hast quatre étoiles avec une attaque puissante et une statistique secondaire qui augmente la recharge d’énergie. La compétence de raffinement Catch augmente les dégâts d’Elemental Burst et le potentiel de coup critique, ce qui en fait un choix parfait pour Baal si vous ne pouvez pas obtenir Engulfing Lightning.

Genshin Impact The Catch | Où trouver Rusty Koi, Golden Koi et Raimei Angelfish



Vous devrez échanger plusieurs poissons à l’Association de pêche d’Inazuma pour obtenir The Catch, mais la plupart d’entre eux sont assez faciles à trouver.

Emplacement Genshin Impact Rusty Koi



Le moyen le plus simple de pêcher le Rusty Koi est dans le centre de Liyue, car plusieurs endroits y sont regroupés.

Vous pouvez également les trouver près du point de téléportation dans les montagnes Stormbearer où vous avez terminé une partie du didacticiel de pêche et près de la statue des sept sur l’île de Seirai.

Notez que Rusty Koi n’apparaît qu’entre 1800 et 0600 dans le jeu.

Emplacement de Genshin Impact Golden Koi



Golden Koi frai dans les mêmes zones, mais seulement pendant la journée jusqu’en 1800.

Emplacement Genshin Impact Raimei Angelfish



Les poissons-anges Raimei n’apparaissent qu’à l’est de Tatarasuna, dans la zone du naufrage aux eaux violettes. C’est un domaine délicat à gérer. Nous vous recommandons d’éliminer d’abord les ennemis, puis de vous éloigner du lieu de pêche pour que le Waverider n’effraie pas les poissons. Ensuite, sautez sur place et lancez votre ligne.

Vous devrez également échanger Raimei Angelfish et le Pufferfish plus commun pour Ako’s Sake Vessel, l’objet de raffinement de The Catch.

Si vous avez eu la chance de recruter Baal, le dernier personnage de Genshin Impact, vous voudrez beaucoup d’Amakumo Fruit et Storm Beads pour tirer le meilleur parti de l’Electro Archon. Ramassez des garde-mains pendant que vous y êtes pour son ascension de talent également.