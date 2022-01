Genshin Impact Tips pour les nouveaux joueurs : comment créer des personnages

Image : miHoYo

C’est un monde difficile pour les nouveaux arrivants qui veulent apprendre les ficelles du Genshin Impact. De nombreux guides sont remplis de jargon dans le jeu et les publications Reddit sont souvent remplies de murs incompréhensibles de calculs mathématiques. Vous ne trouverez rien de tout cela ici. Au lieu de me concentrer sur un personnage en particulier, je vais vous expliquer les principes fondamentaux de l’équipement d’un nouveau personnage (n’importe quel nouveau personnage) pour le combat.

Dans la plupart des RPG, la plupart de vos statistiques proviennent du nivellement d’un personnage avec des points d’expérience. Ce n’est pas vrai dans Genshin Impact, où plus de la moitié de vos statistiques proviennent d’armes et d’artefacts. Si vous ne vous souciez pas du système d’artefacts, vos personnages n’atteindront même pas la moitié de leur potentiel. D’un autre côté, le système d’artefacts permet aux joueurs d’avoir des tonnes de personnalisation personnelle, en particulier pour différents types de styles de jeu.

Vous n’avez vraiment pas besoin d’infliger une tonne de dégâts pour surmonter la plupart des défis de ce jeu. Ce guide est conçu pour vous aider à créer des personnages raisonnablement décents sans devenir trop « dans les mauvaises herbes » sur le min-max de leurs nombres de dégâts.

Comment infliger de gros dégâts ?

Cela dépend du caractère. Certains personnages (Eula) se concentrent simplement sur le fait de frapper l’ennemi pour autant de dégâts physiques que possible. Les personnages basés sur les réactions (Mona, Xiangling) sont conçus pour infliger des dégâts impressionnants en combinant des attaques de feu avec des attaques d’eau. Les personnages de soutien comme Albedo n’atteignent leur plein potentiel de dégâts que lorsqu’un autre coéquipier déclenche leur capacité spéciale.

Avant de créer un personnage, vous devez vérifier ses « talents » dans le menu du personnage et déterminer d’où viennent la plupart de leurs dégâts. Est-ce en combinant leurs compétences élémentaires avec celles d’un autre personnage (Bennett, Xingqiu) ? Sont-ils des marchands de dégâts « égoïstes » qui nécessitent le plus de temps possible sur le terrain (Razor, Xiao) ? Si vous connaissez à l’avance la principale source de dégâts d’un personnage, vous pouvez vous épargner beaucoup de temps et gaspiller des ressources.

Un mot d’avertissement : aucune compréhension des mathématiques de Genshin ne peut remplacer complètement le fonctionnement des caractères dans les tests réels. Certains des meilleurs personnages pour le contenu de fin de partie ont été critiqués avant la sortie en raison de l’apparence de leurs capacités sur le papier. En cas de doute, vérifiez le /[Character Name]Subreddit principal ou YouTube pour voir comment les personnages entièrement construits fonctionnent réellement.

Maîtrise élémentaire ? Recharge d’énergie ? Que signifient tous ces mots ?

Capture d’écran : miHoYo / Kotaku

Vous pouvez voir toutes les statistiques de vos personnages dans l’onglet « Détails » de l’écran du personnage.

Tous les dégâts sont affectés par la statistique d’attaque, et le bonus de dégâts élémentaires modifie la quantité de dégâts élémentaires (non physiques) qu’un personnage peut infliger. La maîtrise élémentaire (EM) est différente. EM fait référence à la quantité de dégâts subis par les ennemis chaque fois qu’une réaction élémentaire se produit. Par exemple, frapper un ennemi Pyro avec une attaque Hydro provoquera la réaction de « Vaporisation » extrêmement dommageable. Lorsqu’un ennemi « mouillé » est touché par une attaque électro, cela provoque la réaction « Chargé ». Les dégâts qui en résultent sont modifiés par l’EM du personnage chaque fois qu’il déclenche une réaction. Si vous jouez un personnage d’élément Géo, ignorez cette statistique. Les boucliers de cristal qu’ils créent sont toujours inférieurs aux boucliers créés par des personnages de soutien dédiés.

La recharge d’énergie détermine la quantité d’énergie que vous gagnez avec chaque particule d’énergie. Des particules d’énergie sont générées lorsque vous attaquez des ennemis. Vous devez remplir complètement la barre d’énergie pour « Elemental Burst » avant de pouvoir utiliser l’attaque ultime d’un personnage.

Les attaques de certains personnages génèrent plus d’énergie que d’autres. Les personnages de support génèrent souvent beaucoup de particules. Ceux qui excellent dans ce rôle sont appelés familièrement « batteries ». Vous pouvez donner des particules à un autre membre de votre équipe en les échangeant rapidement avant que les particules ne soient absorbées.

Quelle arme dois-je donner à mon personnage ?

À moins que vous ne dépensiez de l’argent pour le gacha d’armes, vous n’aurez presque jamais assez d’armes quatre étoiles pour chaque personnage. Je donne généralement à mes personnages tout ce qui n’est pas équipé. Pour les personnages que j’utilise régulièrement, je fais plus attention à la statistique principale que confère chaque arme qu’aux capacités de l’arme. C’est parce que la plupart des capacités d’armes à quatre étoiles ont une faible chance d’activation, ou qu’elles ont une limite sur la fréquence à laquelle elles s’activent. Je ne les prends donc pas autant en compte dans ma prise de décision.

Quels ensembles d’artefacts dois-je utiliser ?

Au tout début, vous pouvez vous débrouiller avec les artefacts trois étoiles que vous trouvez dans le surmonde. Mais vous devriez vous concentrer sur l’augmentation de votre « niveau mondial » en accomplissant diverses quêtes. Lorsque vous êtes à des niveaux mondiaux plus élevés, le jeu vous permet d’obtenir les meilleurs artefacts de divers boss et défis « Domains of Blessing ». En conséquence, il est plus avantageux de conserver votre agriculture d’artefacts pour une période plus avancée dans le jeu.

Si vous utilisez au moins deux ou quatre pièces du même ensemble, votre personnage peut alors bénéficier d’effets bonus d’ensemble spéciaux. L’ensemble Ocean-Hued Clam donne un bonus de soins de 15% lorsque vous avez deux pièces de l’ensemble. Lorsque vous avez quatre pièces, l’ensemble permet à vos soigneurs de convertir les dégâts excessifs en soins. Ainsi, les ensembles d’artefacts en quatre pièces n’améliorent pas seulement les statistiques, mais peuvent également améliorer des aspects spécifiques du style de jeu d’un personnage.

Bien que les combinaisons de quatre pièces puissent être puissantes, elles ne sont pas préférées pour tous les scénarios. Certains joueurs utilisent deux pièces de deux ensembles différents. C’est généralement le cas lorsqu’un personnage bénéficie de plus de statistiques, plutôt que de la capacité spéciale conférée par un ensemble de quatre pièces.

Comment sélectionner des pièces d’artefact individuelles ?

Il existe cinq types d’artefacts : la fleur, la plume, le gobelet, les sables et le diadème. N’oubliez pas que vous voulez toujours une statistique %, plutôt qu’une statistique plate (le % ATK est meilleur que l’ATK).

Capture d’écran : miHoYo / Kotaku

Fleur et plume : la statistique principale pour la fleur sera toujours HP, tandis que la plume sera toujours l’attaque. Cela signifie que vous devez simplement vous concentrer sur la sélection d’un artefact avec les meilleures sous-stats de cet ensemble. Si un ensemble d’artefacts particulier est ennuyeux à obtenir (Vénéreur Viridescent), alors j’utiliserai généralement la plume et la fleur pour obtenir le bonus en deux pièces.

Diadème, sable : ces pièces doivent être choisies avec soin, car la statistique principale optimale dépend fortement du style de jeu du personnage et de l’échelle de ses dégâts. ATK% est généralement une valeur sûre pour les sables, et ATK% ou CRIT% est généralement décent pour les cercles.

Gobelets : les gobelets sont le seul artefact qui peut donner à votre personnage un bonus de dégâts élémentaires. En raison du fonctionnement des mathématiques de Genshin, la plupart des personnages bénéficient d’un gobelet correspondant à leur type de dégâts élémentaires. Alors n’hésitez pas à donner à vos personnages un morceau de gobelet élémentaire d’un ensemble sans rapport. Dans la plupart des cas, cela peut leur infliger plus de dégâts qu’un gobelet plat à % d’ATK.

Sur quelles statistiques dois-je me concentrer ?

Pour les marchands de dégâts, les statistiques principales sont généralement le pourcentage d’attaque, le pourcentage de critique et les dégâts critiques. Il y a quelques exceptions à cela, la plus notable étant Arataki Itto. Son bonus de dégâts s’adapte à la statistique de défense, vous devriez donc augmenter sa défense au lieu de son attaque. Lisez toujours le texte fin avant de vous engager dans des semaines de broyage d’artefacts.

Pour les personnages de soutien, cela dépend de leur rôle au sein de l’équipe. Saccharose veut la maîtrise élémentaire afin que ses attaques d’éléments anémoniques puissent produire de puissantes réactions de tourbillon. Bennett veut une arme avec une statistique d’attaque élevée, car cela affecte le bonus d’attaque qu’il peut conférer à ses coéquipiers.

Si vous n’avez pas de personnage « batterie » pour charger l’ultime de votre donneur de dégâts (« éclater ») aussi souvent que possible, alors ce pourrait être une bonne idée de leur donner une arme avec la statistique « Recharge d’énergie ». Oui, même la composition de l’équipe peut affecter le type de statistiques dont vous pourriez avoir besoin.

Quels talents dois-je niveler en premier ?

Encore une fois, cela dépend de l’importance des talents dans le kit d’un personnage. Les personnages DPS voudront toujours niveler leur attaque normale rapidement. Les personnages de soutien préfèrent leur compétence élémentaire et leur rafale élémentaire (attaque ultime). Cela dépend aussi de la façon dont vous comptez utiliser votre personnage. Si vous souhaitez utiliser votre personnage de soutien comme DPS, vous devez donner la priorité à l’augmentation de leur attaque normale. Si vous souhaitez les utiliser pour une compétence de soutien spécifique, vous pouvez vous abstenir d’améliorer leurs capacités offensives.

Qu’est-ce qu’un bon pourcentage critique pour mon DPS ?

Le consensus de la communauté semble osciller autour de 65% environ. Vous pouvez toujours en avoir plus, mais vous feriez peut-être mieux de consacrer plus de points à l’attaque ou aux dégâts critiques. Tous les points que vous investissez dans une statistique sont un coût d’opportunité perdu pour augmenter une statistique différente.

Puis-je créer un personnage « support » en tant que DPS ?



Je suis un grand partisan du jeu comme vous le souhaitez. Pendant très longtemps, j’ai donné au bouclier Zhongli une arme qui lui a permis d’utiliser son attaque ultime (« éclater ») aussi souvent que possible, simplement parce que je pensais que l’animation était dingue. C’est un moyen valable de jouer au jeu, même s’il n’était pas du tout conforme à la méta.

Cependant, voici la mise en garde : il vous faudra beaucoup plus de ressources pour créer un personnage de soutien en tant que DPS, par rapport à la construction d’un DPS en tant que DPS. Vous allez broyer beaucoup plus longtemps. Les aider à infliger des dégâts élevés peut également nécessiter de les associer à d’autres personnages de soutien bien construits. Si vous pensez que c’est un compromis valable, alors ne laissez personne vous arrêter.

Comment construire un guérisseur ? Dois-je les coller avec un Healing Bonus % Circlet ?



A mon avis, non. Voici pourquoi : la plupart des soins dépendent des PV ou de l’attaque d’un personnage. Ces deux statistiques confèrent également d’autres avantages au personnage, tels que des dégâts ou sa capacité de tank. À moins que vous n’utilisiez un ensemble Ocean-Hued Clam (où l’excès de soins se transforme en dégâts), il n’y a également aucun avantage à guérir au-delà d’un certain montant de dégâts.

Dois-je maximiser un personnage au niveau 90 ?

Préférablement pas. Il faut beaucoup d’objets pour élever le niveau d’un personnage dans Genshin Impact. Il est préférable de ne maximiser que les personnages qui bénéficient de manière significative de statistiques légèrement plus élevées. À moins qu’il ne s’agisse de votre DPS principal (ou si vous aimez vraiment ce personnage), la plupart des personnages acceptent de s’arrêter au niveau 80. Après cela, les rendements décroissants n’en valent pas nécessairement la peine.

Comment puis-je atteindre un million de points de dégâts comme dans ces vidéos YouTube ?

Je ne le recommande pas. Les personnages qui infligent des quantités de dégâts scandaleusement élevées sont équipés de grandes quantités de dégâts critiques, mais à peine un pourcentage de coup critique. Ce qui signifie qu’ils peuvent peut-être infliger un million de points de dégâts tous les 20 coups environ.

C’est bien si vous enregistrez une vidéo pour vous vanter, mais c’est extrêmement peu pratique si vous avez l’intention de jouer au jeu normalement. Vous feriez mieux d’essayer de maintenir un bon pourcentage de coup critique, car des dégâts critiques élevés ne signifient rien si vous ne critiquez pas réellement.

Sissi, menteuse. C’est une tonne d’informations.

C’est le cas, et je suis vraiment désolé. Ecoutez. Ignorez tout cela si cela vous rend heureux. Genshin Impact est un jeu sans aucun type de composant PVP, et le mode Spiral Abyss est destiné aux masochistes. Tant que vous n’êtes pas abattu par des slimes et des hilichurls, vous faites probablement quelque chose de bien avec votre build.