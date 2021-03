Genshin Impact: tout ce que vous devez savoir

Si vous, comme des milliers d’autres, avez récemment plongé dans le monde mystique de Teyvat pour jouer à Genshin Impact, vous vous sentez peut-être un peu dépassé par tous les systèmes, chiffres, personnages et mécanismes. Alors qu’à sa surface, Genshin Impact est une action-aventure simple qui se tutorialise assez bien, il y a beaucoup de systèmes cachés enfouis dans les menus qui peuvent rendre le jeu compliqué à naviguer. Heureusement, une fois que vous avez dépassé tous les boutons, notifications et devises, Genshin Impact est toujours une expérience assez simple. Ainsi, pendant que vous terminez les didacticiels et que vous décidez quelle montagne escalader en premier, voici quelques notions de base du jeu qui vous aideront à partir à l’aventure avec Paimon et ses amis.

Explorez le monde de Teyvat Impact Genshin Une aventure en monde ouvert à la Ghibli Genshin Impact vous met dans la peau du Voyageur, un protagoniste de saut dans le monde échoué dans le monde de Teyvat, qui regorge de magie élémentaire et d’êtres mystiques. En recherchant vos frères et sœurs perdus, vous rencontrerez de nouveaux compagnons dotés de pouvoirs élémentaires, sept divinités et un étrange lutin nommé Paimon qui vous aidera à perfectionner vos capacités et à rencontrer votre destin.

Qu’est-ce que Genshin Impact?

Source: miHoYo

Genshin Impact est un titre d’action-aventure en monde ouvert développé par le studio chinois MiHoYo et publié sur mobile, PC, PS4 et PS5 grâce à une rétrocompatibilité. C’est un jeu gratuit avec des microtransactions gacha, et bien qu’il s’agisse principalement d’un joueur unique, il y a des éléments coopératifs dans le jeu ultérieur. Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus Il y a plus d’informations sur ce qu’est Genshin Impact et si vous devriez y jouer, mais il suffit de dire: si vous aimez les titres en monde ouvert, des jeux comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild, et que vous êtes heureux d’essayer quelque chose de gratuit pour voir si vous l’aimez, cela vaut la peine de donner au moins une chance à Genshin Impact. Quel personnage devrais-je jouer dans Genshin Impact?

Source: miHoYo

Vous commencerez Genshin Impact dans la peau du Voyageur, en sélectionnant au départ l’homme ou la femme des frères et sœurs Voyageurs. Le Voyageur est un porteur d’épée qui dans un premier temps utilisera la magie Anemo (vent), mais qui plus tard aura accès à d’autres éléments. Ils sont suffisamment solides pour l’histoire du jeu et seront nécessaires pour certains moments du jeu, mais ils ne sont pas époustouflants en fin de partie. Vous gagnerez trois autres personnages simplement en jouant au didacticiel: Amber, un archer d’élément feu, Kaeya, un autre utilisateur d’épée avec des pouvoirs de glace, et Lisa, une mage avec des capacités de foudre. Kaeya va bien, Lisa est décente, et bien que les attaques de feu et les capacités à distance soient essentielles pour explorer le monde, Amber n’est pas du tout très forte. Fondamentalement, ces quatre sont bien si vous voulez juste jouer à travers l’histoire. Mais si vous souhaitez utiliser des personnages puissants pour surmonter certains des défis ultérieurs difficiles du jeu, vous devrez vous engager avec les mécanismes de gacha du jeu pour rouler pour les autres. Plus d’informations sur la façon de le faire plus tard, mais voici les caractères de chaque élément que vous devriez rechercher: Vent: Venti, Jean

Venti, Jean Feu: Diluc, Xiangling

Diluc, Xiangling La glace: Qiqi, Chongyun

Qiqi, Chongyun L’eau: Mona, Barbara

Mona, Barbara Éclair: Fischl, Kequing, Rasoir

Fischl, Kequing, Rasoir La terre: Ninguang, Voyageur (La forme du vent du voyageur est en fait plus forte que sa forme terrestre, mais il n’y a tout simplement pas autant de bons utilisateurs de la Terre dans les tirages de gacha que de vent) Pour un guide plus détaillé sur qui vous devriez choisir, nous avons créé une liste de niveaux qui classe les meilleurs personnages de Genshin Impact avec un autre qui devrait vous aider à créer la meilleure équipe de Genshin Impact. Comment obtenir plus de personnages dans Genshin Impact?

Source: miHoYo

Mis à part le Voyageur, Amber, Kaeya et Lisa, tous les autres personnages de Genshin Impact sont obtenus via le système gacha du jeu, où vous pouvez dépenser une devise appelée «Fate» pour avoir une chance de posséder de nouvelles armes et de nouveaux personnages. Vous pouvez acquérir le Destin en dépensant 160 Primagems pour un Destin de Connaissance ou un Destin Entrelacé, et chaque Destin est égal à un « jet » du système gacha. Vous pouvez également enregistrer vos destins et en utiliser dix à la fois pour avoir la garantie d’un objet ou d’un personnage plus rare dans cet ensemble de dix. Le système de devises de Genshin Impact peut être un peu complexe, et si vous voulez dépenser de l’argent réel, vous achèterez une devise entièrement différente que vous convertirez ensuite en Primagems, mais le jeu vous offre beaucoup de Primagems gratuits juste pour jouer, terminer les réalisations et faire progresser l’histoire. Il est assez facile de lancer un nouveau personnage chaque semaine environ si vous jouez régulièrement, alors gardez un œil sur ces Primagems, dépensez-les pour le destin quand vous le pouvez et espérez les meilleurs personnages! Comment améliorer mes personnages dans Genshin Impact?

Source: miHoYo

Vous avez peut-être remarqué en jouant à Genshin Impact qu’il existe deux façons différentes de monter de niveau. L’un est votre rang d’aventure, sur lequel nous reviendrons dans un instant. Mais à part cela, il y a les niveaux des personnages individuels, qui ont un impact sur leur force au combat. Les personnages obtiendront de petites quantités d’expérience en battant des monstres, mais ce n’est pas du tout le moyen idéal de les mettre à niveau. Au lieu de cela, vous voulez visiter les écrans de leurs personnages et choisir «Level Up», puis dépenser différents types de tomes pour leur donner de l’EXP et augmenter leurs niveaux. Il existe trois types de tomes: Hero’s Wit, Adventurer’s Experience et Wanderer’s Advice. Hero’s Wit donne le plus d’EXP, l’expérience de l’aventurier donne une quantité modérée, et Wanderer’s Advice donne une petite quantité. Vous obtiendrez les trois en accomplissant des succès, en progressant dans l’histoire, en battant des monstres et en recherchant des coffres au trésor dans le monde, et vous pourrez les utiliser en vrac pour élever rapidement les niveaux d’un personnage. Une fois qu’un personnage atteint certains jalons de niveau (20, 40, 60, etc.), il ne pourra plus monter de niveau, et vous devrez utiliser une combinaison d’objets plus rares pour les «monter» au rang suivant et activer les mettre à niveau à nouveau. Les objets de l’Ascension sont différents pour chaque personnage et peuvent être obtenus de différentes manières. Une fois qu’ils sont ascensionnés, ils apprendront un nouveau talent et vous pourrez à nouveau améliorer le niveau du personnage. Il convient également de mentionner que vous ne débloquez pas du tout l’Ascension tant que vous n’avez pas au moins le rang d’aventure 15 pour utiliser la fonctionnalité, et que des rangs d’aventure plus élevés sont également nécessaires pour débloquer des ascensions plus élevées. Comment augmenter mon rang d’aventure dans Genshin Impact?

Source: miHoYo

Le rang d’aventure est distinct des niveaux de personnage dans Genshin Impact – considérez-le davantage comme votre niveau en tant que joueur. Le rang d’aventure est augmenté en terminant des quêtes, en ouvrant des coffres et en accomplissant divers objectifs dans le monde. Pour gagner de l’EXP vers votre rang Aventure, vous pouvez: Adorer aux Statues des Sept

Coffres au trésor ouverts

Terminer des quêtes d’histoire

Faites des commissions pour la guilde des aventuriers

Terminer les tâches du manuel des aventuriers

Terminer le sanctuaire des profondeurs

Compléter les donjons Chaque fois que vous augmentez votre rang d’aventure, vous pouvez collecter des récompenses auprès de la guilde des aventuriers de Monstadt ou de Liyue. Vous débloquez également certaines fonctionnalités à des rangs plus élevés, telles que Ley Lines à 8 et 12, Expéditions à 14, mode coopératif à 16 et un Battle Pass à 20. Comment obtenir de meilleures armes dans Genshin Impact?

Source: miHoYo

Bien que vous puissiez acquérir des armes simplement en explorant et en ouvrant des coffres au trésor, vous obtiendrez les meilleures armes du jeu en vous engageant avec le même système de gacha qui vous permet de débloquer de nouveaux personnages. Tout comme avec les personnages, vous devrez dépenser des Primagems sur les destins, puis les dépenser sur le gacha pour avoir la chance d’obtenir des armes aléatoires pour vos personnages. La bonne nouvelle est que vous obtiendrez beaucoup plus d’armes que de personnages – bien plus que ce dont vous avez besoin. La mauvaise nouvelle est que vous n’obtiendrez pas beaucoup des très bonnes armes dont vous avez besoin. Vous voyez, la façon dont les armes fonctionnent dans Genshin Impact est que la plupart des armes sont assez faibles lorsque vous les obtenez pour la première fois. Cependant, vous pouvez décomposer les armes les plus faibles pour augmenter le niveau de celles que vous utilisez, et vous pouvez utiliser des doublons de l’arme que vous utilisez pour la «raffiner» pour devenir encore plus forte. Tout cela se passe dans le menu « Armes ». Comme pour améliorer les personnages, vous ne pourrez finalement plus améliorer une arme et vous devrez utiliser des matériaux spéciaux pour «Élever» l’arme plus loin. Ces objets proviennent d’un large éventail de sources, y compris des monstres, des donjons et des magasins, vous devrez donc chasser partout pour équiper votre meilleur équipement. Comment terminer l’histoire de Genshin Impact?

Source: miHoYo

Pour l’instant, l’histoire de Genshin Impact n’est pas terminée. Vous pouvez aller jusqu’au chapitre 1, qui vous emmène à Liyue, mais de nombreuses régions et intrigues du jeu ne sont pas encore sorties. Ce n’est pas grave, car MiHoYo travaille toujours sur le jeu et d’autres chapitres seront publiés à des dates ultérieures. De plus, le contenu qui est déjà dans le jeu prendra des heures à se terminer, et il y a beaucoup d’endroits à explorer et de choses à faire même après avoir mis l’histoire en pause. Cela dit, vous pourriez vous retrouver coincé et incapable de progresser malgré qu’il y ait plus d’histoire à faire. Lorsque cela se produit, la meilleure chose à faire est de travailler sur l’augmentation de votre rang d’aventure. Il y a plusieurs points dans l’histoire où il n’ira pas de l’avant jusqu’à ce que vous ayez atteint un certain rang d’aventure, donc si rien ne semble se passer, alors sortez et ouvrez les coffres, explorez, terminez des commissions et des quêtes secondaires, et terminez des donjons jusqu’à ce que vous montiez un peu plus haut dans les rangs. Des questions sur Genshin Impact? Toujours coincé dans le monde de Genshin Impact? Faites-le nous savoir dans les commentaires et Paimon (ou nous) vous guidera vers l’avant! Si Genshin Impact n’est pas tout à fait votre confiture après avoir appris tout cela, il existe un certain nombre d’autres excellents jeux Android que vous pouvez essayer à la place.

