Genshin Impact: tout ce qui est nouveau dans la mise à jour 1.4

Genshin Impact obtient une mise à jour majeure du contenu sur PS4 et PS5 avec la version 1.4, qui ajoute de nouveaux événements, armes, quêtes et un personnage. La mise à jour très attendue est enfin là, nous allons donc détailler tout ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre lorsqu’ils se connectent. Le RPG d’action populaire a pris d’assaut le monde, devenant rapidement l’un des meilleurs jeux sur PS5 et mobile. Le développeur miHoYo cherche à ajouter de nombreuses autres mises à jour de contenu à l’avenir avec de nouveaux personnages, régions et quêtes. Alors que la plupart des ajouts de la version 1.4 sont permanents, comme le personnage quatre étoiles Rosaria, le Windblume Festival est un événement à durée limitée qui dure du 19 mars au 5 avril. Mise à jour de Genshin Impact 1.4 De nouveaux personnages

Source: miHoYo

Rosaria, le quatre étoiles Thorny Benevolence, rejoint la liste toujours croissante des personnages de Genshin Impact. Spécialisée dans les attaques cryogéniques avec une arme à feu, Rosaria est une sœur de l’église dont la compétence élémentaire et la rafale élémentaire infligent d’énormes quantités de dégâts cryogéniques en se précipitant derrière les ennemis pour déclencher un barrage d’attaques et en lançant une grande zone d’effet qui inflige des dégâts périodiques. Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus Rosaria porte le nombre total de personnages jouables dans Genshin Impact à 31, devenant l’un des rares utilisateurs d’armes à feu aux côtés de Hu Tao, Xiangling, Xiao et Zhongli. Mise à jour de Genshin Impact 1.4 Nouvelles quêtes

Source: miHoYo

Une nouvelle quête Archon vous fait enquêter sur certaines rumeurs selon lesquelles les Treasure Hoarders de Mondstadt et Liyue se sont associés pour rechercher des ruines associées à l’Ordre des Abysses. Les joueurs progresseront dans l’histoire avec Dainsleif le « Bough Keeper » et rencontreront un nouveau domaine avec une Statue des Sept souillée et un Abyss Herald, un nouvel ennemi redoutable. Ailleurs, les joueurs pourront enfin en apprendre davantage sur les secrets du premier Ruin Guard dans Stormterror’s Lair. Selon miHoYo, un total de huit quêtes mondiales deviendront disponibles au cours du Festival Windblume. Cependant, la quête Archon « Chapitre I: Acte IV – Nous serons réunis » ne sera disponible qu’à une date ultérieure. Mise à jour de Genshin Impact 1.4 Nouveaux événements

Source: miHoYo

Le Windblume Festival arrive à Mondstadt pour tous ceux qui ont un rang d’aventure 20 ou plus. Ce festival de l’amour présente Hangouts au jeu, qui est sa version des options de romance, ainsi que plusieurs mini-jeux à durée limitée et l’événement Peculiar Wonderland pour ceux qui recherchent un défi de combat. Terminer ces mini-jeux et défis récompensera les joueurs avec des coupons qui peuvent être échangés contre du matériel d’ascension d’arme, du matériel de niveau de talent et de nouvelles armes. Les joueurs souhaitant participer aux festivités peuvent le faire entre le 19 mars et le 5 avril. En dehors du festival, la fonctionnalité Événements de Hangout est un autre ajout important. Les clés d’histoire peuvent être utilisées pour débloquer des événements de Hangout avec Barbara, Noelle, Chongyun et Bennett une fois que les joueurs atteignent le rang d’aventure 26. Hangouts sera un ajout permanent au jeu et cherchera à ajouter un peu de romance. Mise à jour de Genshin Impact 1.4 Nouvel équipement

Source: miHoYo

La mise à jour 1.4 ajoute une poignée de nouvelles armes au jeu, y compris l’arc cinq étoiles Elegy for the End. Bien que certains d’entre eux, comme le Windblume Ode, puissent être gagnés via la boutique d’événements du festival Windblume, vous devrez dépenser le destin en souhaits afin de tester votre chance et, espérons-le, obtenir Elegy for the End. Élégie pour la fin (arc cinq étoiles)

Alley Hunter (arc à quatre étoiles)

Windblume Ode (arc à quatre étoiles)

The Alley Flash (épée quatre étoiles)

Wine and Song (catalyseur quatre étoiles) Mise à jour de Genshin Impact 1.4 Changements majeurs

Source: miHoYo

Il n’y a pas trop d’autres changements majeurs dans la mise à jour 1.4. Outre divers ajustements, corrections de bogues et optimisations, la mise à jour 1.4 apporte quelques nouvelles recettes, de nouveaux monstres et la possibilité d’ajuster votre niveau mondial après avoir atteint le niveau mondial 5. Changer votre niveau mondial ne peut être effectué qu’une fois toutes les 24 heures, et vous ne pouvez le modifier que d’un niveau à la fois. Vous pouvez lire le journal des modifications complet sur le site Web de miHoYo.