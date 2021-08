Genshin Impact : tout ce qui est nouveau dans la mise à jour 2.1, y compris Aloy d’Horizon Zero Dawn

Genshin Impact Update 2.1 est en route. Ce n’est pas la plus grande mise à jour jamais réalisée pour le jeu, mais il y a beaucoup à attendre, car l’un des meilleurs jeux sur Android et console continue de croître, le jeu croisé ayant déjà réuni des joueurs sur PS4, PS5 et appareils mobiles. La mise à jour 2.1 devrait sortir le 1er septembre sur toutes les plateformes.

De nouveaux personnages sont en route, dont un personnage en particulier dans un événement crossover génial. De nouveaux mécanismes de jeu sont introduits dans Genshin Impact sous la forme de pêche, tandis qu’il existe également de nouvelles quêtes et événements dont les joueurs peuvent profiter, le tout sans frais supplémentaires, car il s’agit de l’un des meilleurs jeux PS5 gratuits disponibles. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre dans Genshin Impact Update 2.1.

Genshin Impact Update 2.1 Aloy

Dans un énorme crossover, Aloy d’Horizon Zero Dawn et le prochain Horizon Forbidden West arrivent à Genshin Impact. Pour déverrouiller Aloy, vous devrez atteindre le rang d’aventure 20 ou supérieur pendant les événements de la mise à jour 2.1 et de la mise à jour 2.2. Il convient également de noter que même si Aloy sera disponible pour les joueurs mobiles à une date ultérieure, elle n’est disponible que pour les joueurs PS4 et PS5 pour le moment.

Aloy arrive dans le monde de Teyvat en tant que héros cinq étoiles, intitulé le « Sauveur d’un autre monde ». Elle a une grande variété de capacités Cryo qui sont fantastiques mais reflètent ses compétences en tant qu’archer dans ses propres jeux, qui sont développés par Guerrilla Games, qui fait partie de Sony Worldwide Studios.

“Nous avons été très enthousiastes à l’idée de travailler avec Genshin Impact, surtout lorsque nous avons des fans des deux équipes”, a déclaré Mathijs de Jonge, directeur de Guerrilla Games. “Aloy est une chasseuse et guerrière agile éprouvée qui n’hésite jamais à se battre pour une cause. Nous avons hâte de la voir faire équipe avec le Voyageur qui vient également d’un autre monde pour continuer leur aventure ensemble dans l’univers Genshin Impact !”

Si vous avez hâte de voir Aloy dans sa propre aventure, Horizon Forbidden West devrait être lancé le 18 février 2022. Horizon Forbidden West emmène Aloy dans l’ancien ouest des États-Unis, à la recherche de la racine d’une mystérieuse maladie. Elle rencontrera toute une liste de nouvelles machines en cours de route, y compris le Tremortusk de Mammoth-esque.

Genshin Impact Update 2.1 Pêche !

La pêche est là ! Il y a beaucoup de poissons différents que les joueurs peuvent attraper. Ceux-ci peuvent être cuisinés ou échangés contre diverses récompenses, tandis que de nouvelles cannes à pêche peuvent être débloquées. Il y a même un événement Lunar Realm pour que les joueurs s’attaquent au Lunar Leviathan, un poisson particulièrement gros.

Genshin Impact Update 2.1 L’histoire d’Inazuma se termine

Les quêtes finales d’Inazuma arrivent avec la mise à jour 2.1, se concentrant sur deux nouvelles îles : l’île Watatsumi et l’île Seirai. Le chapitre de l’histoire s’appelle Omnipresence Over Mortals, réparti sur ces deux lieux distincts et différents, avec l’île de Watatsumi, un sanctuaire pittoresque qui abrite les combattants de la résistance au milieu de cascades. Pendant ce temps, l’île de Seirai crépite de puissance alors que des tempêtes massives font rage, mettant en évidence les terres et les bâtiments en ruine qui étaient autrefois habités mais qui sont maintenant abandonnés.

Genshin Impact Update 2.1 Moonchase Festival arrive

Pendant que l’histoire d’Inazuma se termine, les joueurs peuvent également retourner à Liyue, où se déroule le festival Moonchase. Cette célébration concerne les amis et la famille qui se réunissent, il est donc tout à fait approprié que les joueurs puissent collecter de nouvelles recettes pour cuisiner des plats Liyue au port de Liyue.

La nourriture est clairement l’objectif, mais il y a aussi une chasse au trésor appelée Moonlight Seeker. Cet événement apporte des charmes Moonchase et des coffres Mystmoon que les joueurs peuvent trouver à Liyue, Mondstadt et Dragonspine. Les charmes Moonchase peuvent être échangés contre une variété de récompenses, y compris le Luxurious Sea-Lord, une épée claymore quatre étoiles.

Genshin Impact Update 2.1 Nouveaux personnages à recruter

En plus d’Aloy d’Horizon Zero Dawn, il y a trois personnages non croisés que les joueurs peuvent ajouter à leur liste avec cette mise à jour, portant la liste complète des personnages Genshin Impact à 41, en incluant Aloy.

Raiden Shogun: Utilisateur d’arme d’hast Electro cinq étoiles. Raiden Shogun est elle-même la dirigeante du shogunat Inazuma, tout en affichant « le calme, la majesté et le pouvoir divin ».

Sangonomiya Kokomi: Utilisateur de catalyseur hydraulique cinq étoiles. Sangonomiya Kokomi apporte des compétences de guérison qui peuvent profiter à ses coéquipiers.

Kujou Sara: Utilisateur d’arc Electro quatre étoiles. Membre adopté du clan Kujou, ce guerrier “aux ailes d’un corbeau noir” fournit des dégâts et des buffs solides.

De plus, il y aura des quêtes d’histoire pour Raiden Shogun et Kokomi, permettant aux joueurs d’en savoir plus sur les deux femmes puissantes.

Genshin Impact Update 2.1 Nouveau patron du domaine Trounce

Il y a un nouveau patron du domaine Trounce nommé Signora que les joueurs peuvent défier. Signora a mis environ huit mois aux développeurs pour concevoir, en mettant l’accent sur le fait qu’elle ait une « aura noble et un grand pouvoir » avec la possibilité d’échanger entre Cryo et Pyro, changeant de manière appropriée l’environnement dans lequel elle se bat également. Signora est accompagnée de deux nouveaux Boss Enemies, Hydro Hypostasis et Thunder Manifestation.

