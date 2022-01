Genshin Impact : Un événement d’Étude en Potions est en ligne !

Une étude en potions, le dernier événement ajouté à Genshin Impact dans le cadre de sa mise à jour gargantuesque 2.4, est en ligne maintenant ! Cette opportunité à durée limitée permet aux joueurs de relever des défis de domaine spéciaux, où ils devront éliminer de puissants ennemis avec leurs propres personnages ou une sélection de personnages de piste spécialement conçus pour ces défis.

Pour les aider à atteindre l’objectif de remporter une médaille d’or dans chaque défi, les joueurs ont accès à une vaste sélection de potions. Ceux-ci offrent des bonus uniques à votre groupe, aidant à réduire l’écart de pouvoir entre votre équipe et les ennemis que vous affronterez.

À partir d’aujourd’hui, la première série de défis est ouverte, avec deux autres séries qui devraient sortir dans les prochains jours. Ceux qui cherchent à entreprendre une étude en potions voudront le faire rapidement, car l’événement ne devrait se dérouler que pendant les neuf prochains jours. Une fois que c’est parti, c’est parti, alors assurez-vous au moins de l’essayer pendant que vous le pouvez.

Les récompenses pour avoir terminé le nouvel événement sont vastes et incluent des gemmes primo, des matériaux de mise à niveau et plus encore – ce qui signifie qu’il y aura quelque chose qui vaudra la peine de travailler, quel que soit l’investissement que vous avez en tant que joueur de Genshin Impact.

Cet événement est le dernier ajout à la mise à jour 2.4, qui a apporté une vaste sélection de nouvelles possibilités d’aventure et de récompenses pour les joueurs. Le plus grand d’entre eux est Enkanomiya, un ajout permanent au jeu avec son propre scénario et des objets de collection uniques. Plus tard dans le mois, nous aurons d’autres événements comme Windtrace et le Lantern Rite Festival.

Dans plus d’actualités sur Genshin Impact, un personnage à venir, Yae Miko, a eu une fuite de gameplay en ligne bien avant la date prévue. Si les guides sont plus ce que vous recherchez, nous avons des versions pour Ningguang et Xiao en direct dès maintenant !