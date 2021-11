Genshin Impact Update 2.3 comprend Itto, Albedo et Snowmen

Image : miHoYo

Ce matin, les développeurs de Genshin Impact ont partagé des détails sur la prochaine mise à jour 2.3 via livestream, y compris des ajouts saisonniers et permanents importants au jeu, ainsi que des mini-jeux hivernaux. Les personnages limités Albedo et Eula seront disponibles simultanément, suivis du retour à durée limitée d’Itto et Gorou. La mise à jour ajoute également « Shadows Amidst Snowstorms », un événement d’histoire majeur qui se déroule dans la région de Dragonspine. Deux nouveaux ensembles d’artefacts puissants arriveront également bientôt, rendant les guérisseurs et les personnages géographiques plus viables dans la méta actuelle.

Pour les joueurs qui n’ont pas pu obtenir Albedo et Eula lors de leur sortie initiale, miHoYo a confirmé que leurs bannières d’événement fonctionneraient en même temps pour la 2.3. Cela fait partie du nouveau type de bannière de personnage où un seul compte de tirage garanti sera partagé entre deux bannières de personnage, ce qui signifie que les personnages plus anciens peuvent revenir à une fréquence plus élevée, mais les joueurs free-to-play pourraient devoir sauter plus de bannières pour pour économiser de la monnaie premium pour un futur personnage.

L’inclusion d’Arataki Itto dans le jeu a été taquinée il y a un mois, et Internet a commencé à avoir soif de la conception de son personnage. Ce personnage cinq étoiles arrivera dans Genshin Impact en tant que porteur de geo claymore. Sa bannière d’événement limité comprendra le Gorou quatre étoiles, un utilisateur d’arc géographique qui a été fréquemment vu dans le scénario de la résistance Sangonomiyan de la quête principale. Gorou et le capitaine du navire Liyue Beidou auront des événements de rencontre (des quêtes d’histoire spéciales dans lesquelles les joueurs font des choix dans des histoires qui comportent plusieurs fins) dans la nouvelle mise à jour.

« Shadows Amidst Snowstorms » est l’événement saisonnier majeur de cette mise à jour, et il se déroule dans les Montagnes de l’Échine du Dragon. En plus d’une nouvelle histoire à durée limitée, l’événement propose un mini-jeu d’exploration, des défis de combat et une fonction de décoration de bonhomme de neige. Les joueurs qui terminent l’événement peuvent obtenir l’arme épée quatre étoiles gratuite, Cinnabar Spindle. L’événement offrira également des récompenses qui peuvent être utilisées pour construire des bonhommes de neige pendant l’événement, et elles peuvent être utilisées pour apporter un peu de charme hivernal à sa maison dans la Serenitea (le système de logement de Genshin) après l’événement.

« Bantan Sango Case Files: The Warrior Dog » est un événement furtif plus petit dans la région d’Inazuma. Les joueurs peuvent gagner des récompenses d’événement pour avoir sauvé des animaux disparus, qui sont gardés par un chien ninja hostile. Après l’événement, les joueurs peuvent gagner l’Omni-Ubiquity Net, un gadget qui permet aux joueurs de recréer des animaux pour leurs maisons. Avec la nouvelle mise à jour, Paimon peut également être ajouté au royaume Serenitea en tant que compagnon.

De nouveaux artefacts sont ajoutés en permanence au jeu. « Ocean-Hued Clam » est un ensemble d’artefacts qui confère un bonus de guérison et une capacité de mousse dommageable. La mousse explose, infligeant des dégâts qui réduisent la quantité de guérison que le personnage a effectuée en une brève période, ce qui signifie que des guérisseurs comme Kokomi et Qiqi peuvent avoir un potentiel de dégâts considérablement amélioré. C’est l’un des nombreux nouveaux ajouts de Genshin pour faire de la guérison un style de jeu viable dans la méta actuelle. Un autre ensemble d’artefacts, Husk of Opulent Dreams, accorde des bonus de dégâts géographiques et de défense, ce qui les rend idéaux pour Itto et Gorou, car l’efficacité de leurs capacités dépend de la défense. Ces nouveaux ajouts sont une belle déviation par rapport à la méta actuelle, qui est dominée par des personnages avec une attaque élevée ou des modificateurs de dégâts critiques.

La version 2.3 de Genshin Impact sera lancée le 24 novembre.