Genshin Impact Update 2.3 : date de sortie, personnages et toutes les nouveautés

Genshin Impact Update 2.3, « Shadows Amidst Snowstorms », devrait sortir le 24 novembre 2021. Bien qu’il s’agisse d’une mise à jour incrémentielle cette fois-ci, elle ajoute toujours de nouveaux personnages et événements à l’un des meilleurs jeux Android. De la région montagneuse de Dragonspine à Inazuma, les joueurs auront beaucoup de contenu à parcourir. Assurez-vous simplement de vous préparer au froid implacable.

Comme toujours, la mise à jour 2.3 sera gratuite pour tous les joueurs sur toutes les plateformes. Cela dit, plongeons-nous et vérifions tout ce à quoi vous pouvez vous attendre lors de son lancement.

Genshin Impact Update 2.3 : Aventures dans Dragonspine

La montagne enneigée de Dragonspine accueillera bientôt de nouveaux défis qui attendent les joueurs dans la mise à jour 2.3. Tirant son nom du titre de la mise à jour, Shadows Amidst Snowstorms est l’événement principal et l’objectif de cette mise à jour à venir. Ce n’est peut-être pas une mise à jour massive, mais elle est bien orientée autour de la froide saison des vacances.

Entraînement à l’agilité : Voyez à quelle vitesse vous êtes vraiment et sprintez sur des pistes de course parsemées de divers buffs et obstacles.

Formation de traqueur : Ceux qui ont l’œil vif seront chargés de trouver certains tas de cristaux de glace pour faire fondre et collecter des composants de bonhomme de neige.

Entraînement au combat: Les ennemis qui tournent autour des leurres spéciaux seront améliorés, offrant un plus grand défi. Le froid pur s’accumulera également plus rapidement, alors faites-y très attention.

Genshin Impact Update 2.3 : Arataki Itto et Gorou en tête d’affiche d’une nouvelle bannière

Arataki Itto et Gorou font leurs débuts en tant que personnages jouables dans la mise à jour 2.3, bien que leur événement de bannière intervienne quelques semaines après la sortie de la mise à jour.

Arataki Itto : Itto est un porteur de Geo claymore cinq étoiles et un puissant Oni. Gagnant des charges de Superforce Superlative grâce à ses attaques normales et sa compétence élémentaire, il peut déclencher une attaque chargée mortelle, l’Arataki Kesagiri. Son Elemental Burst, Royal Descent: Behold, le transforme en un monstre Oni King avec des statistiques d’attaque améliorées.

Gorou : Gorou est un utilisateur d’arc Geo quatre étoiles et général de la résistance de l’île Watasumi à Inazuma. Ses compétences élémentaires et son éclatement élémentaire améliorent votre groupe et infligent des dégâts AoE Geo excessifs.

Genshin Impact Update 2.3 : Albedo et Eula sont prêts pour une rediffusion de bannière

Alors que la mise à jour 2.3 ajoute quelques nouveaux personnages, son premier événement de bannière sera une rediffusion. Les personnages cinq étoiles Albedo et Eula seront en tête d’affiche de deux événements de vœux simultanés. Ces événements partageront le même nombre d’attractions cumulées vers une baisse garantie cinq étoiles. Les détails concernant ces mécanismes peuvent être trouvés sur le site Web de miHoYo.

Albédo : L’un des rares personnages de Geo, Albedo est l’alchimiste en chef et le capitaine de l’équipe d’enquête des chevaliers de Favonius à Mondstadt.

Eula : Originaire du Clan Lawrence de Mondstadt, Eula est une utilisatrice de Cyro et capitaine de la Compagnie de reconnaissance des Chevaliers de Favonius.

Genshin Impact Update 2.3 : nouvelles armes, monstres et événements

Moins d’armes et d’ennemis sont ajoutés cette fois-ci que d’habitude, mais il y aura un tas d’événements à jouer, y compris de nouveaux défis à travers Dragonspine et Inazuma. En plus de cela, Paimon pourra être invité dans votre Pot Serenitea.

Événements

Ombres au milieu des tempêtes de neige : Les joueurs seront mis au défi autour de Dragonspine dans une série de mini-jeux d’agilité, de suivi et d’entraînement au combat. Les joueurs pourront également construire un bonhomme de neige gonflé. Parce que c’est la saison.

Dossiers Bantan Sango : Le Chien Guerrier : L’agence de détectives Bantan Sango fait équipe avec la guilde des aventuriers d’Inazuma pour enquêter sur la mystérieuse disparition de petits animaux dans toute la région. En récompense, les joueurs pourront obtenir un gadget pouvant reproduire certains de ces animaux dans le pot Serenitea.

Donjon brumeux : Royaume de la Lumière : Entrez dans un nouveau domaine décrit comme un « lieu de secrets profonds ».

Amplificateur d’énergie Fruition : Hosseini fait une réapparition avec un nouvel amplificateur d’énergie qui peut modifier et améliorer vos capacités au combat.

Merveilleuse marchandise : Un nouveau marchand est arrivé à Mondstadt avec des offres à durée limitée sur des articles.

Hangouts : Des Hangouts pour Beidou et Gorou ont été ajoutés.

Armes et artefacts

Redhorn Stonethresher (argile cinq étoiles) Cinabre Spindle (épée quatre étoiles) Ocean Head Clam (artefact cinq étoiles) Husk of Opulent Dreams (artefact cinq étoiles)

Monstres

La mise à jour 2.3 n’ajoutera pas de nouveaux types d’ennemis, mais les joueurs pourront affronter un nouveau boss sur l’île de Tsurumi, le Golden Wolflord. L’une de ses capacités les plus désagréables est d’appliquer le statut Corrosion, ce qui signifie que tous les personnages d’un groupe perdront continuellement des HP. Il devient également moins résistant aux attaques géo dans les étapes ultérieures du combat, alors planifiez en conséquence.

Genshin Impact Update 2.3 : date de sortie

MiHoYo prévoit de publier Genshin Impact Update 2.3 le 24 novembre 2021. Bien que le studio n’ait pas indiqué quand la maintenance du serveur aura lieu, la maintenance commençait généralement vers 6h du matin, heure normale de Chine (18h HE / 15h PT), durant entre quatre et six heures. Comme toujours, les joueurs seront récompensés par des Primogems dans le jeu pour compenser le temps d’arrêt.

Genshin Impact

Si vous n’avez pas encore téléchargé Genshin Impact, c’est le moment. Parcourez le monde de Teyvat et collectionnez des dizaines de personnages dans une aventure en cours qui reçoit des mises à jour fréquentes.

