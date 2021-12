Genshin Impact Update 2.4 : date de sortie, personnages et toutes les nouveautés

Avec Genshin Impact Update 2.3 dans le rétroviseur, miHoYo se tournera certainement vers la mise à jour 2.4 dans un futur proche. Nous n’avons pas encore de détails exacts sur ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre, mais certaines fuites de mineurs de données et de taquineries du développeur indiquent quelques nouveaux personnages et une région mystérieuse sous l’île de Watatsumi. Dans cet esprit, voici ce que nous savons jusqu’à présent sur la mise à jour 2.4.

Genshin Impact Update 2.4 : Yun Jin et Shenhe font leurs débuts

Yun Jin et Shenhe ne sont pas encore techniquement confirmés pour la mise à jour 2.4, mais il est raisonnable que depuis que miHoYo les a officiellement révélés, vous pouvez vous y attendre dans la prochaine mise à jour.

Yun Jin : Yun Jin est un chanteur et danseur populaire du port de Liyue et est l’actuel directeur de la troupe d’opéra Yun-Han. C’est une utilisatrice de Geo quatre étoiles qui brandit une puissante arme d’hast. Selon Honey Hunter World, son Elemental Burst, Cliffbreaker’s Banner, inflige des dégâts de zone et accorde des dégâts supplémentaires aux membres du groupe en fonction des statistiques de défense de Yun Jin. Sa compétence élémentaire lui permettrait de former un bouclier qui absorbe les dégâts élémentaires et physiques.

Shenhé : Shenhe est un utilisateur d’armes d’hast Cryo cinq étoiles qui est issu d’un clan d’exorcistes. Elle se trouve également être la disciple de Cloud Retainer. Selon Honey Hunter World, son Elemental Burst, Divine Maiden’s Deliverance, inflige d’énormes dégâts de zone à travers un talisman spirituel qui parcourt le champ de bataille. Spring Spirit Summoning, sa compétence élémentaire, libère ce même esprit et améliore les membres du groupe.

Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles un nouveau Fatui Harbinger nommé Arlecchino fera son apparition, mais ils ne seront probablement pas un personnage jouable dans 2.4.

Genshin Impact Update 2.4 : nouvelles armes, monstres et événements

Chaque petite mise à jour de Genshin apporte une multitude de nouvelles armes, monstres et événements. Cela devrait continuer avec la mise à jour 2.4, mais rien n’a encore été officiellement annoncé. Cela ne signifie pas pour autant que nous sommes complètement dans le noir. Les mineurs de données ont divulgué (via Inverse) ce qui semble être un nouvel emplacement jouable, Enkanomiya, qui réside sous l’île de Watatsumi. Apparemment, la zone comportera des ennemis spectraux et des Vishaps élémentaires.

Genshin Impact Update 2.4 : date de sortie

À en juger par sa cadence de mise à jour précédente, la mise à jour 2.4 pourrait tomber en janvier ou février 2022. Certains spéculent sur une date du 5 janvier, mais miHoYo ne l’a pas confirmé. Comme d’habitude, chaque fois que la mise à jour est publiée, vous pouvez vous attendre à ce que la maintenance du serveur commence vers 6 h 00, heure normale de Chine (17 h 00 HE / 14 h 00 HP), durant entre quatre et six heures. Les joueurs seront compensés pour le temps d’arrêt avec Primogems, en conséquence.

