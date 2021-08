Genshin Impact Version 2.1 annoncée pour la sortie du 1er septembre

Les développeurs de Genshin Impact, MiHoYo, ont annoncé le lancement de la dernière mise à jour de Genshin Impact : la version 2.1, intitulée “Floating World Under the Moonlight”, sera lancée le 1er septembre. Elle conclura l’histoire d’Inazuma Archon, présentera deux nouvelles îles, trois nouvelles jouables personnages (et un personnage bonus pour les joueurs sur console), et déploiera également la pêche.

La nouvelle mise à jour montrera la conclusion de l’histoire d’Inazuma qui a commencé avec la mise à jour la plus récente. Le voyageur pourra se rendre sur l’île de Watatsumi, l’une des îles Inazuman et le foyer du mouvement de résistance contre Archon Baal. Ils peuvent également visiter l’île de Seirai, qui est censée être cachée par une tempête constante. Il y aura également plusieurs nouveaux boss ennemis introduits sur ces îles.

Trois nouveaux personnages jouables ont été annoncés dans cette mise à jour, tous ayant un lien avec l’histoire d’Inazuman : The Raiden Shogun, un utilisateur d’arme d’hast Electro cinq étoiles ; Sangonomiya Kokomi, un utilisateur de catalyseur Hydro cinq étoiles ; et Kujou Sara, un utilisateur d’arc Electro. Un autre nouveau personnage jouable qui sera disponible avec cette mise à jour pour les joueurs PlayStation est Aloy, l’archer d’Horizon Zero Dawn. Son inclusion dans Genshin a été annoncée le mois dernier, mais les joueurs pourront enfin y accéder à partir du niveau 20 ou supérieur. C’est une héroïne cinq étoiles qui aura un arc quatre étoiles, des pouvoirs Predator et Cryo, et bien qu’elle soit exclusive à PlayStation pour cette mise à jour, elle sera disponible pour tous les utilisateurs dans la prochaine version.

Les joueurs pourront également aller à la pêche, et le poisson qu’ils attrapent peut être soit utilisé dans la nourriture, soit échangé. Vous pouvez également élever des poissons décoratifs dans le royaume de Serenitea. Il y aura également un nouveau festival Moonchase à Liyue, qui présente le retour de Keqing et Xiangling, ainsi que la chasse au trésor Moonlight Seeker, qui promet des récompenses aux joueurs qui y participent.

