Genshin Impact Wishes – Comment débloquer Tuned to the World’s Sounds

Genshin Impact Wishes est la dernière quête Archonte de l’histoire d’Inazuma.

Si vous espérez participer à Tuned to the World’s Sounds, vous devrez d’abord le terminer, ce qui signifie également avoir un rang d’aventure d’au moins 30. Heureusement, la série de quêtes d’Inazuma Archon est assez simple, bien qu’elle soit également lourde en texte et prenne un peu de temps à terminer.

Genshin Impact Wishes – Comment débloquer la quête Wishes



Comme vous vous en doutez, vous devez terminer toutes les autres quêtes Archonte du chapitre deux, Inazuma, pour déverrouiller les souhaits. La plupart d’entre eux impliquent de parler avec diverses personnes à certains moments, bien que l’acte 1 vous oblige également à terminer les quêtes d’histoire d’Ayaka et de Yoimiya. Celles-ci sont un peu plus complexes, mais sont également assez simples sans énigmes.

Genshin Impact Wishes – Combat contre le boss de Baal



L’acte 1 se termine par un combat contre Baal qui, bien que vous n’ayez pas besoin d’être complètement victorieux, vous oblige à réduire sa santé à un certain niveau. C’est un combat difficile, et nous vous recommandons d’amener un personnage Geo pour aider à garder le groupe à l’abri des attaques rapides et vicieuses de Baal.

Elle est presque toujours affectée par Electro, donc un personnage Pyro et Cryo serait également de bons choix. Si vous rencontrez toujours des difficultés, assurez-vous d’amener un guérisseur, comme Kokomi.

L’acte 2 est beaucoup plus court et vous présente la Résistance Sangonomiya sur l’île de Watatsumi. Il y a pas mal de choses à faire là-bas, mais ça peut attendre.

L’acte 3 s’accélère considérablement et fait entrer Fatui sur la scène. Wishes lui-même est la dernière quête de cette chaîne et vous oblige seulement à parler avec Yae Miko au Grand Sanctuaire Narukami.

Genshin Impact Wishes – À l’écoute des sons du monde



Une fois que c’est terminé, vous êtes au courant de l’histoire actuelle de Genshin Impact et pouvez commencer Tuned to the World’s Sounds.

Il y a une nouvelle quête de rythme chaque jour jusqu’au 21 octobre, lorsque la quête finale se débloque et vous récompense avec une cithare spéciale que vous pouvez utiliser à des points clés autour de Teyvat.

Maintenant que vous avez parcouru Inazuma à toute vitesse, prenez le temps de terminer les nouvelles quêtes du monde de Genshin Impact. Découvrez les contes de Tatara, le nettoyage sacré de Sakura et le puzzle d’Amakumo Peak pour tirer le meilleur parti de votre séjour au pays de l’éternité. Il y a aussi la pêche, la chasse au trésor et de nouveaux domaines – de quoi s’occuper.