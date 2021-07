Genshin Impact Yoimiya construction, bannière, matériaux et plus

Genshin Impact Yoimiya est le deuxième nouveau personnage cinq étoiles introduit dans la mise à jour Genshin Impact 2.0.

Elle est la propriétaire des feux d’artifice de Nagohanhara à Inazuma et s’est fait une réputation à la fois pour ses feux d’artifice brillants et sa personnalité joyeuse. Yoimiya brandit un arc, utilise des attaques Pyro et a la force d’égaler potentiellement même Diluc au combat.

Date de sortie de Genshin Impact Yoimiya

La date de sortie de Yoimiya sera probablement vers le 11 août. Les mises à jour de Genshin ont tendance à durer six semaines, avec une nouvelle bannière commençant à mi-parcours, et la bannière d’Ayaka commence le 21 juillet lors de la sortie de la mise à jour 2.0.

Bannière Genshin Impact Yoimiya : Tapisserie des flammes dorées

Yoimiya est naturellement le personnage phare de sa propre bannière, mais elle est rejointe par le nouveau personnage quatre étoiles Sayu. La plupart des bannières ont un titre et trois autres. À ce stade, cependant, on ne sait pas encore qui seront les deux autres dans la bannière Yoimiya à part elle et Sayu.

Compétences Genshin Impact Yoimiya

Normalement, chaque utilisateur d’arc partage les mêmes talents d’attaque de base, mais Yoimiya est un peu différent. Son attaque standard est les cinq coups d’arc consécutifs habituels. Son attaque chargée introduit un niveau de charge supplémentaire au-delà de l’habituel.

Chargez au-delà de cela générera jusqu’à trois flèches d’allumage (selon la durée de votre charge) qui recherchent des adversaires et infligent des dégâts Pyro.

Niwabi Fire-Dance (Compétence élémentaire de Yoimiya)

Yoimiya brandit un cierge magique et s’entoure de salpêtre. Toutes les attaques normales se transforment en Flèches flamboyantes qui infligent des dégâts de Pyro et ont des dégâts accrus. Impossible de générer des flèches d’allumage lorsqu’il est actif.

Ryuukin Saxifrage (Yoimiya Burst)

Yoimiya lance des feux d’artifice qui explosent et infligent des dégâts AoE Pyro, marquant un adversaire avec Auros Blaze Toute attaque, compétence ou rafale utilisée par des personnages autres que Yoimiya qui se connectent avec l’ennemi marqué par Blaze déclenchera une explosion. Peut se produire toutes les deux secondes. Si l’adversaire meurt avant que l’effet ne se dissipe, il passe à un autre ennemi proche

Genshin Impact Yoimiya passifs

Ce sont les compétences toujours actives de Yoimiya.

Nom

Match flamboyantYoimiya a 100 % de chances de récupérer certains matériaux lors de la fabrication de décorations, d’ornements et d’ameublement paysager Tricks of the Trouble Maker Pendant Niwabi Fire Dance, les tirs normaux de Yoimiya augmentent les dégâts du Pyro de 2 %. Dure trois secondes et se cumule 10 fois. Aube de la nuit d’étéUtiliser la saxifrage Ryuukin augmente l’attaque des autres membres du groupe de 10 % pendant 15 secondes. Toute pile “Trouble Maker” que Yoimiya a lors de l’utilisation de Saxifrage augmente encore l’attaque de 1%.

Constellations Genshin Impact Yoimiya

Constellation

Agate RyuukinThe Blaze créé par Ryuukin Saxifrage dure encore quatre secondes. Si un adversaire est vaincu alors que le Blaze est actif, l’attaque de Yoimiya augmente de 20% pendant 20 secondes. Une procession de feux de joieLorsque Yoimiya réussit un coup critique avec Pyro, elle gagne une augmentation de 25% des dégâts du Pyro pendant six secondes. Peut arriver lorsque Yoimiya est inactif. Trickster’s FlareAugmente le niveau de Niwabi Fire-Dance de trois. Le temps de recharge de Pyrotechnic Professional Niwabi Fire-Dance diminue de 1,2 seconde lorsque Auros Blaze provoque une explosion. La veille d’un festival d’étéAugmente le niveau de Ryuukin Saxifrage de trois. Naganohara Meteor SwarmYoimiya a 50% de chances de tirer une Flèche d’allumage supplémentaire pendant Niwabi Fire-Dance. Cette flèche inflige 60% de la puissance d’origine de la Flèche d’embrasement sous forme de dégâts normaux.

Matériaux Genshin Impact Yoimiya Ascension: Que cultiver pour Yoimiya

Les nouveaux matériaux clés de Yoimiya sont le Smoldering Pearl et le Naku Weed. Le nouveau boss Pyro Hypostasis laisse tomber le premier et vous trouverez la Naku Weed dans les champs d’Inazuma. L’objet de talent éphémère de Yoimiya sera disponible dans les nouveaux domaines d’Inazuma.

Niveau

201 Agnidus Agate Sliver, 3 Naku Weed, 3 Divining Scroll, 20 000 Mora 403 Agnidus Agate Shard, 2 Smoldering Pearl, 10 Naku Weed, 15 Divining Scroll, 40 000 Mora 503 Agnidus Agate Shard, 2 Smoldering Pearl, 10 Naku Weed, 15 Divining Scroll , 40 000 Mora 606 Agnidus Agate Shard, 4 Smoldering Pearl, 20 Naku Weed, 12 Parchemin scellé, 60 000 Mora 703 Agnidus Agate Mora, 8 Smoldering Pearl, 30 Naku Weed, 18 Parchemin scellé, 80 000 Mora 806 Agnidus Agate Mora, 12 Smoldering Pearl, 45 Naku Weed, 12 Forbidden Curse Scroll, 100 000 Mora 906 Agnidus Agate Gemstone, 20 Smoldering Pearl, 60 Naku Weed, 24 Forbidden Curse Scroll, 120 000 Mora Yoimiya Talent Ascension matériauxGenshin Impact Yoimiya matériaux pour Talent Ascension

Niveau

23 Enseignements de l’éphémère, 6 Parchemin divin, 12 500 Mora 32 Guide de l’éphémère, 3 Parchemin scellé, 17 500 Mora 44 Guide de l’éphémère, 4 Parchemin scellé, 25 000 Mora 56 Guide de l’éphémère, 6 Parchemin scellé, 30 000 Mora 69 Guide de l’éphémère, 9 Parchemin scellé, 37 500 Mora 74 Philosophies de l’éphémère, 4 Parchemin de la malédiction interdite, 1 Couronne du seigneur dragon, 120 000 Mora 86 Philosophies de l’éphémère, 6 Parchemin de la malédiction interdite, 1 Couronne du seigneur dragon, 260 000 Mora 912 Philosophies de l’éphémère, 9 Parchemin de la malédiction interdite, 2 Couronne du seigneur dragon, 450 000 Mora 1016 Philosophies de l’éphémère, 12 parchemin de malédiction interdite, 2 couronnes du seigneur dragon, 1 couronne de perspicacité, 700 000 Mora

Genshin Impact Yoimiya construire

Vous pouvez construire Yoimiya de plusieurs manières viables, selon si vous souhaitez maximiser les dégâts élémentaires ou simplement l’utiliser comme un puissant personnage DPS.

arme Yoimiya

Quelle que soit votre construction, le nouvel arc de tueur de démons forgeable est un choix solide pour la meilleure arme Yoimiya. La compétence de raffinement de Demon Slayer augmente considérablement les dégâts d’attaque normaux et chargés. Il est plus facile à acquérir que les autres armes quatre étoiles, il est donc plus facile de maximiser la compétence de raffinement.

Artefacts de Yoimiya

Crimson Witch of Flames est un choix évident pour Yoimiya. L’ensemble en deux pièces augmente les dégâts du Pyro de 15 %, et le bonus en quatre pièces augmente la puissance de Brûlure, de Vaporisation, de Fusion et de Surcharge.

Pale Flame est une bonne alternative pour améliorer la puissance d’attaque déjà formidable de Yoimiya. En plus d’augmenter les dégâts physiques de 25 %, le bonus de l’ensemble de quatre pièces augmente l’attaque lorsqu’une compétence élémentaire est utilisée.

Est-ce que Yoimiya vaut la peine d’être tiré ?

La puissance d’attaque de Yoimiya rivalise avec celle de Diluc et de Ganyu, et son éclat fait du génie des feux d’artifice une sorte d’ambre surpuissant. Les flèches Homing Pyro et le potentiel de déclenchement de plusieurs explosions pendant un combat font de Yoimiya un choix judicieux pour affronter des foules de près ou de loin. Son principal inconvénient est que, contrairement à Ayaka ou même Sayu, Yoimiya se concentre uniquement sur le combat et n’a aucun potentiel d’exploration ou de guérison particulier.

Si votre équipe Genshin Impact n’a pas un bon personnage Pyro, Yoimiya pourrait remplir cette place. Sinon, gardez peut-être vos Primogems pour les bannières 2.1.