Gensler de la SEC déclare que la crypto  » s’inscrit dans notre vaste mandat  » : rapport

La crypto s’inscrit dans le « grand mandat » de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, a déclaré dimanche le président Gary Gensler dans une interview au Wall Street Journal.

Dans l’interview, Gensler a réaffirmé son désir de mesures plus robustes pour protéger les investisseurs en cryptographie. « Le public anticipe des bénéfices sur la base des efforts d’un entrepreneur ou d’un groupe informatique qui a collecté des fonds auprès du public. Cela correspond à notre large mandat à la SEC », a-t-il déclaré. En ce qui concerne les plateformes de cryptographie, Gensler a déclaré que les bourses « font bien plus que simplement négocier », étant donné qu’elles détiennent également des jetons cryptographiques et négocient parfois contre leur clientèle. J’ai dit publiquement, entrez, travaillez avec la SEC, inscrivez-vous. Ce sont fondamentalement des échanges, mais ils ont aussi cette autre activité à l’intérieur. Il est vraiment important d’obtenir cette protection des investisseurs. a-t-il déclaré. Gensler avait précédemment déclaré que même si tous les jetons cryptographiques ne peuvent pas être classés comme une sécurité, le fait que les plates-formes offrent le commerce de tant de jetons, il est probable qu’au moins certains le seront.

