Gensler : le secteur de la crypto est « plein de fraudes, d’arnaques et d’abus »

Le président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, a rejoint la « Squawk Box » de CNBC pour discuter de la façon dont il pensait que les crypto-monnaies devraient être réglementées, augmenter les investissements de détail, etc. Il a introduit le sujet :

«Nous sommes une agence de protection des investisseurs et actuellement, cette classe d’actifs, Bitcoin (BTC / USD) et des centaines d’autres devises, est une classe d’actifs spéculative. Si les gens veulent prendre des risques, c’est bien (mais) nous voulons offrir une protection de base contre la fraude et la spéculation. Les plateformes de négociation sur lesquelles (les investisseurs) se trouvent ne sont actuellement pas soumises à un régime réglementaire qui les protège comme si elles étaient cotées à la Bourse de New York. Je pense que ce sont des échappatoires. Je ne pense pas que ce soit bon pour les investisseurs ou la technologie.

Les lois sur les valeurs mobilières ne sont pas universellement applicables

Lorsqu’on lui a demandé si les lois devaient changer et si la SEC avait l’autorité dont elle avait besoin, Gary Gensler a répondu que bon nombre des pièces elles-mêmes, la façon dont elles sont émises, etc., étaient soumises aux lois sur les valeurs mobilières. Cependant, certaines plateformes commerciales et de prêt sont « à cheval sur la réglementation ». Il a accusé les plateformes de défendre les avocats plutôt que de s’engager dans une discussion honnête avec le chien de garde, ce qui a un effet négatif sur le marché.

La question clé était de savoir où se situait la SEC sur le continuum entre innovation et réglementation. Interrogé, l’hôte a invoqué l’expérience du président de la SEC sur le sujet de la cryptographie, dans laquelle il a enseigné des cours au MIT pendant trois ans. Gary Gensler a répondu en disant qu’il était un grand fan d’innovation et a donné des exemples de la façon dont cela a donné aux gens l’accès à de meilleurs médicaments et à de meilleurs emplois. Il ajouta:

« L’innovation doit s’inscrire dans le cadre des politiques publiques. Sans règles de circulation, il n’y aurait pas de confiance (dans les systèmes) ».

