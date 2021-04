Genstove, le chargeur mobile qui fonctionne au gaz … et chauffe également les aliments | La technologie

Nous avons vu de nombreux types de chargeurs de batterie. Genstove est l’un des plus originaux et des plus pratiques, surtout si vous aimez faire du camping.

Lorsque vous êtes à l’extérieur, vous pouvez recharger vos batteries mobiles avec de l’énergie solaire, du vent et même de l’eau. Avec Genstove, vous pouvez recharger votre smartphone avec du gaz.

Les chargeurs de batterie avec feu existent depuis longtemps, comme le populaire Biolite CampStove 2. Mais c’est la première fois que nous voyons un chargeur de batterie à essence.

En fait, Genstove est une cuisinière à gaz idéale pour les campings et les excursions, avec l’avantage que recharge également le mobile pendant la cuissonou allumez une lampe pour cuire la nuit. Dans cette vidéo, vous pouvez le voir en fonctionnement:

Comment Genstove convertit-il le gaz en électricité?

Une bouteille de gaz propane ou butane est utilisée pour allumer le feu dans le petit poêle. Ce feu sert à préparer les aliments, mais il chauffe également un générateur thermodynamique qui convertit la chaleur en électricité. C’est donc un processus en deux étapes.

Un réservoir d’eau en bas empêche la batterie de surchauffer à cause de la chaleur.

La différence avec les autres appareils de ce type est que Genstove ne vole pas la chaleur de la cuisson pour recharger la batterieAu lieu de cela, il utilise l’excès de chaleur de la flamme générée par le gaz. Ainsi, le poêle ne perd pas de chaleur lors de la production d’électricité en même temps.

L’électricité produite est stockée dans une batterie externe de 3700 mAh avec des connecteurs USB standard et USB Type C qui peuvent être utilisés pour tout ce que vous voulez: recharger votre téléphone portable ou vos écouteurs, alimenter une lampe pour qu’elle s’allume la nuit, etc.

Selon ses créateurs, la société coréenne Vivaplus, avec une bouteille de propane ou de butane de 232 grammes (facilement rechargeable dans n’importe quelle station-service), 12 heures d’utilisation sont réalisées.

Genstove est en vente sur KickStarter au prix d’environ 168 euros, avec expédition dans le monde entier. Les commandes commenceront à être expédiées en juin.