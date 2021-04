Géo-ingénierie: un organisme scientifique américain d’élite appelle au financement par le gouvernement de la recherche sur une approche controversée de l’action climatique

Les risques et les gains probables de telles interventions doivent être soigneusement étudiés avant que les gouvernements ne s’y engagent. Image représentative

Une institution scientifique élite financée par l’État dans une économie développée exhortant son gouvernement à envisager une intervention controversée d’atténuation du réchauffement est peut-être un commentaire révélateur sur l’espoir d’une action climatique significative. Selon un rapport de Nature, les National Academies of Science, Engineering and Medicine (NASEM) des États-Unis ont appelé le gouvernement à financer (à hauteur de 200 millions de dollars sur cinq ans) des recherches sur la géo-ingénierie solaire – qui bloque artificiellement certains des chaleur solaire reçue par la Terre.

Jusqu’à présent, cela n’a été évoqué que comme une mesure d’urgence climatique. La géo-ingénierie solaire – principalement en modifiant les nuages ​​ou en introduisant des particules dans l’atmosphère pour refléter la lumière du soleil – s’est limitée à des simulations / modélisations informatiques et à des expériences de niche. Le rapport NASEM appelle les États-Unis à travailler avec d’autres pays et à définir les modalités d’éthique et de gouvernance, y compris le code de conduite pour les scientifiques, le registre en libre accès des propositions et des résultats de recherche ainsi que l’approbation des expériences sur le terrain.

Un grand nombre d’experts ont exprimé leur scepticisme face à une telle recherche, affirmant que cela pourrait avoir des conséquences imprévisibles et imprévues, et que les gouvernements et l’industrie pourraient se relâcher dans une action respectueuse du climat par anticipation, même lorsque les résultats de ces expériences n’auraient pas pleinement émergé ou été absorbé. Certes, le rapport n’appelle pas à un déploiement mais simplement à de la recherche. Mais à quoi sert une telle recherche si un déploiement basé sur des résultats satisfaisants n’est pas envisagé? Il y a eu des études de modélisation dans le passé, mais la question qui se pose maintenant aux gouvernements est de savoir s’ils devraient également financer des expériences dans le monde réel.

Les risques et les gains probables de telles interventions doivent être soigneusement étudiés avant que les gouvernements ne s’y engagent. Les États-Unis, et d’autres qui s’intéressent à de telles recherches interventionnistes, doivent comprendre que le changement climatique est un problème collectif. Si un pays mène des expériences qui mettent en péril les efforts climatiques consentis par les autres – et finissent par les éroder si les expériences échouent – ce ne sera pas seulement ce pays qui devra en subir les conséquences.

