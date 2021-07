GEO Stock semble toujours être une bonne valeur même après l’exécution de Reddit

Ce ne sont pas des gangsters ; ce sont des meme-sters. Évidemment, Reddit utilisateurs ciblés Groupe géographique (NYSE :GÉO), de toutes les entreprises, pour une mauvaise compression courte. Et tout à coup, les traders adorent parler des actions GEO.

Les foules sont inconstantes, n’est-ce pas ? Il me semble que c’était hier quand je n’ai réussi à convaincre personne de prêter attention à Geo Group.

Peut-être qu’une entreprise qui fournit des services de réadaptation aux prisonniers n’est pas assez « sexy » pour la plupart des commerçants. S’il a fallu un raid sur Reddit pour attirer l’attention sur cette entreprise, qu’il en soit ainsi.

Maintenant que Geo Group a votre attention, c’est le moment idéal pour explorer une entreprise fascinante qui a été catapultée de l’obscurité à l’infamie. Peut-être que vous découvrirez que votre investissement en vaut la peine.

Se souvenir d’une action GEO plus chère

Tout d’abord : l’action GEO est un excellent choix pour les chasseurs de valeur.

Même après le rallye apparemment alimenté par Reddit, le ratio cours/bénéfice (P/E) des 12 derniers mois de l’action n’est que de 6,05.

Dans un marché en proie à des flyers élevés qui se négocient à des évaluations obscènes, il s’agit d’une aubaine rare et convaincante.

À l’été 2017, l’action GEO s’échangeait à 30 $ et plus.

Puisqu’il est parfois catalogué comme un « stock de prison privé », certaines personnes ont peut-être spéculé que le cours de l’action augmenterait si l’ancien président Donald Trump adoptait des politiques de répression de la criminalité.

Il s’est avéré que ce pari n’a pas très bien fonctionné. Indépendamment des politiques de Trump, l’action GEO a entamé une terrible baisse pluriannuelle.

En novembre 2020, le cours de l’action était déjà tombé à 10 $. Ensuite, si vous pouvez le croire, les choses ont encore empiré pour les actionnaires.

Aucune offre Biden

Au cas où vous n’auriez pas reçu le mémo, le président Joseph Biden a été élu président des États-Unis en novembre, et il n’est pas un grand fan des prisons privées.

Geo Group n’est pas exactement une « entreprise pénitentiaire privée », dans la mesure où elle ne construit pas de prisons privées comme activité principale.

Au contraire, son activité principale consiste à fournir « des programmes de réadaptation de premier plan fondés sur des données probantes aux individus pendant leur détention et après leur libération dans la communauté ».

Geo Group y parvient en déployant, entre autres, des programmes professionnels, une thérapie cognitivo-comportementale, un traitement de la toxicomanie et des services confessionnels.

Donc, vraiment, ce n’était guère plus qu’une réaction instinctive lorsque le marché a épuisé les actions de GEO en réponse à Biden ordonnant au ministère américain de la Justice de mettre fin à l’utilisation des prisons privées.

J’irais même au-delà de la « réaction instinctive » et soutiendrais qu’il s’agissait d’une réaction excessive. Et, avec les réactions excessives du marché, des opportunités s’offrent aux contrevenants courageux.

Péniblement, l’action GEO a chuté à un creux de 52 semaines à 4,96 $ à la fin du mois de mai 2021. Cela n’a certainement pas aidé lorsque la société a annoncé la suspension de ses paiements de dividendes en avril.

Le suspense est plus épais que la farine d’avoine. Quelqu’un oserait-il sauver le stock de la radiation ?

Reddit à la rescousse

À proprement parler, je ne peux pas prouver que les utilisateurs de r/WallStreetBets ont réduit le stock de GEO.

Pourtant, il n’y a vraiment aucune autre explication raisonnable pour expliquer pourquoi l’action a bondi en juin de 6 $ et est passée à plus de 10 $.

Ce n’est pas comme si Biden faisait volte-face et faisait l’éloge des prisons privées. Geo Group n’a pas non plus publié de nouvelles révolutionnaires à ce moment-là, pour autant que je sache.

Heureusement, je peux compter sur mes collègues d’InvestorPlace pour aller au fond des mouvements de prix de cette ampleur.

Robert Lakin a plongé dans le ventre de la bête de Reddit le 9 juin, observant les signes et symptômes révélateurs d’un short-squeeze : « L’intérêt à court terme est de 34,5%, 116,8 millions d’actions sont dans le flottant et 121,63 millions d’actions sont en circulation.

Neuf jours plus tard, William White a rapporté que “le président et PDG George Zoley a acheté 166 644 actions supplémentaires de GEO”.

L’achat d’initiés est généralement un bon signe. Donc, au moins, les actionnaires ont cela en leur faveur.

La ligne de fond

À la clôture du 1er juillet, l’action GEO était cotée à 7,26 $. Le rallye Reddit semble être terminé.

Difficile de savoir quoi faire de tout ça. Il n’y a malheureusement toujours pas de dividendes à percevoir.

D’un autre côté, le rapport P/E ultra-faible suggère qu’il existe une bonne affaire avec Geo Group – aucun rêve de mèmes n’est requis ici.

