Geoff Hurst danse sur scène avec David Baddiel et Frank Skinner alors qu’ils chantent Three Lions alors que l’Angleterre se prépare pour la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie et les fans crient ” It’s Coming Home “

Geoff Hurst a montré ses mouvements sur scène avec David Baddiel, Frank Skinner et Ian Broudie alors que le super groupe improbable a aidé à lancer la soirée finale de l’Euro 2020.

Les créateurs de la chanson populaire Three Lions ont été rejoints sur scène par le héros de la Coupe du monde 1966 au lieu de musique 229 à Londres.

Hurst, buteur du seul coup du chapeau de la finale de la Coupe du monde, dansait pendant que Three Lions était chanté

Hurst, 79 ans, a marqué un triplé lors d’une victoire 4-2 contre l’Allemagne de l’Ouest pour aider l’Angleterre à remporter la Coupe du monde il y a 55 ans, la dernière fois qu’elle a remporté un tournoi majeur.

La chanson des Trois Lions a été constamment chantée par les fans anglais de haut en bas du pays lors de la course de l’équipe de Gareth Southgate à l’Euro 2020.

Et Baddiel et Skinner auraient pu chanter la chanson à Wembley quelques heures avant la finale sans l’UEFA.

Enfilant des chemises de l’Euro 96, le duo et les Lightning Seeds ont offert aux parieurs un show privé

L’instance dirigeante du football européen a rejeté une demande pour que les comédiens chantent la chanson.

Skinner a déclaré à The Last Leg de Channel 4 : « Il a été suggéré que nous chantions [Three Lions] sur le terrain avant la finale dimanche et l’UEFA a déclaré qu’il était trop partisan et injuste envers les Italiens d’avoir cela.

“Dans le match d’ouverture, qui était l’Italie contre la Turquie, Andrea Bocelli a chanté Nessun Dorma avant le match.”

Quoi qu’il en soit, ceux qui se trouvaient à l’intérieur de la salle de concert de Londres ont reçu un excellent cadeau d’avant-match.

“Un immense merci à Ian Broudie et aux Lightning Seeds, David Baddiel, Frank Skinner, Music Venue Trust, The National Lottery pour nous avoir offert probablement l’un des meilleurs spectacles du dimanche midi de tous les temps”, lit-on sur sa page Instagram officielle.

Three Lions a été un hymne bien-aimé pour les fans anglais au cours des 25 dernières années

Expliquant sa décision, l’UEFA a déclaré: “Aucun élément supplémentaire ne peut être intégré à ce stade en raison du calendrier de compte à rebours très serré et des complexités opérationnelles avant le coup d’envoi.”

La Football Association a choisi Three Lions comme “chanson des fans” et elle sera chantée à Wembley pendant que les joueurs anglais s’échauffent.

Il a été numéro 1 dans les charts à quatre reprises depuis sa sortie en 1996, tandis que les gens qui regardent le jeu peuvent s’attendre à entendre la chanson de Gareth Southgate, ainsi que Sweet Caroline.