Geoff Keighley partage la soirée d’ouverture en direct “Hype Trailer” avant la Gamescom 2021

Image : Le groupe LEGO, Star Wars, Lucasfilm

Cette semaine voit le retour de la Gamescom et si vous n’êtes pas encore enthousiasmé par l’événement de cette année, ne vous inquiétez pas Geoff – l’hôte de Opening Night Live vous a couvert.

Il a sorti une autre de ses bandes-annonces “hype”, dans le but de motiver les fans pour ce qui les attend. Du côté de la Switch, on peut s’attendre à des nouvelles de LEGO Star Wars : La saga Skywalker, Teenage Mutant Ninja Turtles : La revanche de Shredder et Super Monkey Ball Banana Mania.

Mercredi, célébrez la suite des jeux vidéo avec @gamescom Opening Night Live ! Voici la bande-annonce hype que j’ai éditée pour nous préparer à l’émission en direct de 2 heures de mercredi avec plus de 30 jeux Branchez-vous 🕚 11a PT / 2p ET / 7p BST / 8p CEST pour voir ce que nous vous réservons 🙂 pic.twitter.com/P6hVM8YdJJ – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 22 août 2021

Comme l’a noté Geoff, Opening Night Live durera deux heures avec plus de 30 jeux présentés. Au-delà de Nintendo, l’émission comprendra également des détails sur le nouveau Call of Duty, Death Stranding, Far Cry et bien plus encore. Nous couvrirons toutes les annonces ici sur Nintendo Life.

Geoff a également partagé les horaires du spectacle d’ouverture :

Fuseaux horaires pour la soirée d’ouverture @gamescom en direct mercredi (pré-spectacle 30 minutes plus tôt) : 🇨🇦 11a PT, 14 h HE

🇲🇽 🇵🇪1p CDT/PET

BRT 3p

🇬🇧 7p BST

🇩🇪 🇫🇷🇮🇹🇪🇸🇸🇪 8p CEST

🇿🇦 20h CAT

🇷🇺 9p MSK

🏴󠁡󠁥󠁤󠁵󠁿🇦🇪 22 h 00 GST

🇮🇳 11h30 IST

2a CST/PHT

3a JST

🇦🇺 4a AEST

6a NZST – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 22 août 2021

Pour plus de détails sur la Gamescom 2021, consultez notre guide complet Et encore une fois, ONL démarre le 25 août.

Regarderez-vous ? Envie de quelque chose en particulier ? Dites-nous ci-dessous.