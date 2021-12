Geoff Neal brise le silence après avoir été arrêté quelques jours avant l’UFC 269

Arrêté à quelques jours de UFC 269, pour conduite en état d’ivresse, Geoff Neal a rompu le silence après la polémique de la semaine dernière. Promesse des poids welters et rivale de Santiago Ponzinibbio ce samedi, il a clarifié son problème avec la justice.

« Je n’ai encore été inculpé d’aucun crime. Ils ont probablement une cause probable, mais au lieu de tester l’alcool, ils ont choisi de faire un test sanguin. J’attends les résultats pour y penser », expliqué dans le Journée des médias du panneau d’affichage.

L’arrestation des poids welters a causé la surprise dans le MMA vendredi dernier. Outre des soupçons de conduite sous l’emprise de l’alcool, le combattant a également été inculpé de détention illégale d’arme, Geoff, pour sa part, il a raconté ce qui s’est passé.

« C’était une aventure d’un soir. J’ai décidé de me détendre avec ma petite amie. Nous avons bu quelques verres et c’est arrivé. Puis la police est arrivée. J’étais avec mon arme, qui est légalisée. Il est enregistré à mon nom. Ils ont donné l’impression que j’avais un MAC-10 à la taille et que je conduisais après avoir bu », expliqué.

Désireux de se défendre, Geoff Il a été surpris par la répercussion de ce qui s’était passé. L’Américain a affirmé que la situation était exagérée.

«Ce n’est pas aussi grave qu’ils le prétendent. Ce n’est pas comme si j’étais ivre, j’avais la gueule de bois, en conduisant dans les rues. C’était un cas isolé », conclu.

Idem pour la cause ouverte, Neal est toujours confirmé sur le panneau d’affichage de UFC 269. Le combattant aura l’un des matchs les plus pertinents de la nuit, lorsqu’il affrontera Santiago Ponzinibbio.

