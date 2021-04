Ex-QUEENSRŸCHE chanteur Geoff Tate a parlé à Thorn Of Rock de sa rencontre fortuite en 2017 avec ses anciens camarades de groupe lors d’un festival en Espagne. Lorsqu’on lui a demandé si regarder son groupe précédent jouer avec un nouveau chanteur revenait à voir une ex-femme avec un nouvel homme pour la première fois, Tate a ri et a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Ouais, un peu comme ça. [Laughs] J’étais en fait au spectacle. J’ai joué avec un groupe appelé AVANTASIA. Alors, AVANTASIA était en tête d’affiche du festival de Barcelone. Et je suis sorti tôt ce jour-là au lieu, parce que je voulais voir QUEENSRŸCHE jouer. Je ne les avais jamais vus jouer sans moi. Je pense qu’ils jouaient à trois heures de l’après-midi, et il n’y avait pratiquement personne là-bas, mais c’était vraiment intéressant de les voir jouer. Et leur chanteur [Todd La Torre], Dieu, il me ressemble. C’était très étrange. Mais je suis content que je [saw them]. Je dois dire bonjour à tous les gars – sauf Scott [Rockenfield, drums]; il n’était plus dans le groupe, je suppose, à ce moment-là. Mais je dois dire bonjour à Michael [Wilton, guitar] et Eddie [Jackson, bass] au moins. » [Fan-filmed video of Geoff watching QUEENSRŸCHE perform from the side of the stage can be seen below.]

Todd a raconté sa rencontre avec Geoff lors d’une apparition en août 2017 sur SiriusXMde « Trunk Nation avec Eddie Trunk ». Il a dit: « [Geoff] était un invité avec AVANTASIA. Et je suis allé au [QUEENSRŸCHE] bus de tournée et je suis revenu, et j’ai remarqué … C’est un grand backstage avec tous les élévateurs de batterie là-bas – vous savez comment c’est; ils les font entrer et sortir – et je l’ai vu parler avec Eddie. Et alors j’ai pensé: ‘Oh, c’est intéressant,’ parce que, vous savez, avec tout ce qui s’est passé, vous ne savez jamais comment va être cette dynamique si jamais nous sommes à proximité les uns des autres. «

Selon Todd, les gars QUEENSRŸCHE « ne savait pas » que Geoff allait être au même événement jusqu’à ce que « quelqu’un m’ait envoyé un message et me dise: ‘Hé, avez-vous réalisé qu’il y a une probabilité que vous rencontriez Geoff Tate là?’ C’est à ce moment-là que j’ai dit aux gars: ‘Hé, juste un FYI: il joue avec ce groupe, donc nous allons probablement être dans le même domaine. Juste un avertissement. Je suis sûr que ce sera cool, j’espère. Et tout le monde était, comme, ‘D’accord. Peu importe. »

La Torre a poursuivi: « Et donc je l’ai vu discuter avec Eddie, et c’était cool. Et puis nous avons continué, je ne sais pas, peut-être à une heure, une heure et demie de cet incident. Et ainsi notre émission a commencé. Il était à gauche de la scène, si près Michael Wiltondu côté de la scène, et il se tenait là, j’imagine, cela ressemblait probablement à tout le spectacle. Je savais qu’il se tenait là à regarder. Alors après, le spectacle était terminé et il est venu, je suis sorti de la scène et il est venu et m’a en quelque sorte tapé sur l’épaule ou quelque chose du genre et a dit: « Hé », et a tendu la main et a dit: « Nous n’avons jamais vraiment eu une chance de se rencontrer, vraiment. Et j’ai dit: «Bien sûr». Je lui ai serré la main et il a dit: «Avec tout ce qui s’est passé…», et j’ai dit: «Bien sûr». Et il a dit: « C’est la première fois que je t’entends chanter. » Et je ne savais pas s’il voulait dire du tout ou, évidemment, vivre. Et alors j’ai dit: «D’accord». Il a dit, il va, ‘Wow! Tu es incroyable!’ Et j’ai dit: ‘Eh bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir à entendre.’ Et j’étais élogieux de lui. J’ai dit: ‘Écoutez, pour ce que ça vaut, je vous ai défendu. Je sais que parfois les médias et les gens peuvent essayer de remuer le pot, et pour ce que ça vaut, en ce qui me concerne, vous avez tout fait. J’exprimais simplement le sentiment, comme: «Vous n’avez rien à prouver dans mon livre. Vous avez déjà tout fait. Et j’ai dit: «Je fais le meilleur travail que je sache». Je lui ai dit que le ‘Empire’ le matériel est en fait plus difficile pour moi. Je lui ai dit qu’il avait toujours un contrôle très fluide sur ces parties vocales, et c’est plus difficile pour moi. Maintenant, les choses plus anciennes sont plus faciles pour moi.

À un moment donné pendant Toddconversation de Geoff, « Michael est venu et [Tate] lui serra la main et dit: «Mec, le décor était serré. Ça sonnait bien, ‘ » La Torre rappelé. « Alors c’était … Nous avons plaisanté et je pense qu’à la toute fin, j’avais dit: ‘Ce serait drôle, car tout le monde essaie toujours de commencer la merde entre nous’, ai-je dit, ‘si nous prenions un selfie ensemble, ça serait plutôt hilarant de se pointer du doigt. Et nous l’avons fait, mais je n’ai jamais posté la photo, parce que j’ai pensé: « Je n’ai pas besoin de remuer l’eau. » Mais nous avons eu un petit rire, et il n’y avait pas de folie, rien de bizarre. Donc, à la fin de la journée, en tant qu’étranger, j’ai pensé: « Vous savez, c’est bien que nous puissions être dans le même domaine, et il n’y a pas de folie ou quoi que ce soit. »

Todd a dit qu’il appréciait Geoffles mots encourageants, surtout compte tenu de la gêne que cela a dû être pour Tate pour voir son ancien groupe interpréter leurs chansons classiques avec un chanteur de remplacement.

« Bien sûr, il y a des gens qui sont encore divisés, le type de mentalité puriste, et j’ai tout entendu: je suis nul et je ne sonne pas comme ça, bla bla bla. Et alors j’ai pensé, quoi de mieux témoignage que le groupe est sur la bonne piste, le chant est digne que d’entendre ça du chanteur original… » La Tore m’a dit. « Je n’aime pas utiliser le mot ‘approbation’, mais reconnaissant certainement que les voix sonnent bien, le groupe sonne serré. Je me suis juste dit: ‘Wow, c’est un peu une perspective intéressante’, si vous regardez de quoi Je mentionne, où certaines personnes disent: «Oh, ça ne sonne pas bien», ou ceci ou cela. Et vous dites: «Eh bien, le chanteur original semble penser que cela semble excellent», et quel meilleur témoignage vous avez besoin? »

Demandé par Tronc s’il a « joué » sur lui pendant QUEENSRŸCHEla performance de Rock Fest Barcelone cette Tate se tenait sur le côté de la scène en le regardant chanter, La Torre a dit: « Non. Non. Je veux dire, au début c’est, comme, » D’accord, il est là à regarder. » Je suppose qu’il y a un moment de, « Eh bien, c’est vraiment un peu surréaliste: » Voici le chanteur original qui regarde le groupe jouer et je chante ces chansons. » Donc pour une fraction de seconde [I thought about it], mais pour être tout à fait honnête, je me fiche de savoir qui est sur le côté de la scène, je vais toujours faire ce que je fais et ne pas laisser cela affecter ma psychologie de «Comment vais-je jouer? ou « Est-ce que je me sens intimidé? » Je l’ai juste jeté par la fenêtre et j’ai dit: « D’accord, il y a des gens sur le côté de la scène, comme c’est généralement le cas. Fais juste ton spectacle. Je ne suis jamais nerveux avant un spectacle. Je veux dire, si ma voix ne me fait pas du bien, alors parfois [I think], ‘J’espère que ce soir va être bon.’ «

Todd a poursuivi: « En fait, [Geoff] m’avait demandé [after our performance], il a dit: «Comment pensez-vous que la série s’est déroulée? Et j’ai dit: « Tu veux dire pour le groupe ou pour moi? » Et je ne me souviens pas – je pense qu’il aurait pu dire «les deux». Et j’ai dit: « En ce qui concerne le groupe, je pense que nous avons bien fait. » J’ai dit: «En ce qui concerne ma performance, je peux épater ça», parce que je le peux. J’ai dit: « Nous avons fait tous ces spectacles – six autres d’affilée, puis quatre d’affilée. » J’ai dit: ‘Je n’ai eu qu’un jour de congé, puis un autre jour de congé. Je suis donc un peu fatigué, mais je l’ai surmonté. Il était encore, encore une fois, gentil. Il m’a dit: «J’ai pitié de ce que tu as à chanter». Et j’ai pensé: ‘Je ne sais pas ce que cela signifie.’ Parce que ces disques étaient incroyables et que ce n’est en aucun cas un matériau facile. Et je lui ai juste dit: «Tu sais quoi? Ouais, je peux frapper les notes aiguës et faire ceci et faire cela, ai-je dit, mais tu sais ce que tu as que je n’ai pas? J’ai dit: «Vous avez créé un son et un style de chant – à mon avis – qui est emblématique. Et donc vous avez tout fait. J’ai dit: ‘Vous avez probablement oublié plus que ce que la plupart des chanteurs ne parviendraient jamais vraiment à ce genre de niveau professionnel.’ «

La Torre a ajouté: « C’était donc un échange agréable et gratuit. Nous nous sommes serrés la main, nous avons fait un petit selfie. Il était gentil avec moi, j’étais gentil avec lui. Alors, devrait-il y avoir un autre moment où nous sommes dans le dans le même quartier, c’est agréable de savoir qu’il pouvait marcher jusqu’à moi ou que je pouvais marcher jusqu’à lui, ou autre chose, et ça va. Alors c’était bien. «

La Torre rejoint QUEENSRŸCHE en remplacement de Tate, qui était le premier chanteur principal du groupe, après que ce dernier ait été renvoyé en 2012. Une bataille juridique de deux ans a suivi où Tate poursuivi pour le QUEENSRŸCHE nom, uniquement pour Wilton, Rockenfield et Jackson pour répondre avec une contre-combinaison. Ils ont finalement réglé le différend, avec Wilton, Rockenfield et Jackson continuer comme QUEENSRŸCHE, et Tate ayant désormais le droit exclusif d’interpréter les albums « Opération: Mindcrime » et « Opération: Mindcrime II » dans leur intégralité en direct.