Geoff Tate n’a aucun intérêt pour la réunion de Queensrÿche: «  Je ne ressens pas le besoin de remonter le temps et de ressusciter cela  »

Geoff Tate dit qu’il n’a pas vraiment intérêt à une réunion de QUEENSRŸCHEla gamme classique de.

En avril 2014, Tate et QUEENSRŸCHE a annoncé qu’un règlement avait été conclu après une bataille juridique de près de deux ans au cours de laquelle le chanteur avait intenté une action en justice pour les droits sur le QUEENSRŸCHE nom après avoir été licencié en 2012. Fellow original QUEENSRŸCHE membres Michael Wilton (guitare), Scott Rockenfield (batterie) et Eddie Jackson (basse) a répondu avec une contre-combinaison. Le règlement comprenait un accord qui Wilton, Rockenfield et Jackson continuerait comme QUEENSRŸCHE, tandis que Tate aurait le droit exclusif d’interpréter les albums « Opération: Mindcrime » et « Opération: Mindcrime II » dans leur intégralité en direct.

S’adressant à Glam Metalcast des années 80 dans une récente interview, Tate on a demandé si la pensée d’un QUEENSRŸCHE les retrouvailles lui traversent toujours l’esprit. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je suis très heureux de la façon dont les choses sont. J’ai passé plus de 30 ans à faire de la musique avec ces gars-là, et je suis très fier de notre héritage et de ce que nous avons réalisé et des albums que nous avons fait, des chansons que nous avons écrites. Et je Je ne ressens pas le besoin de remonter le temps et de ressusciter ça. Je suis d’accord avec où je suis maintenant et ce que je fais. Et j’adore les tournées que je fais. Et j’ai un groupe fantastique de musiciens avec lesquels il est incroyable de jouer. Donc je ne ressens pas vraiment le besoin de revenir en arrière – à cet égard. «

On lui a demandé s’il envisagerait une dernière tournée avec QUEENSRŸCHE, semblable à la façon dont les groupes aiment EMBRASSER et MOTLEY CRUE ont organisé des tournées d’adieu de la programmation originale au cours des dernières décennies, Tate a déclaré: « Habituellement, ils font ce genre de tournées parce que l’argent est si bon. Et il est souvent difficile de se soustraire à ce genre d’argent. Mais je ne sais pas . Je n’ai pas vraiment besoin d’argent. Donc je suis plutôt content [laughs] à l’heure actuelle. »

Tate a fait des allers-retours au sujet d’une possible réunion avec QUEENSRŸCHE, récit Le Rock Vault en novembre 2019 à propos de la perspective de rejoindre ses anciens camarades de groupe: «Je pense que ce serait quelque chose qui a du sens, et je pense que ce serait une chose intéressante à faire, si tout le monde pouvait entrer dans la même pièce et se parler réellement. » Cependant, à peine huit mois plus tôt, il avait écarté la possibilité d’un QUEENSRŸCHE réunion, racontant la Grèce « Guerre télévisée » qu’il n’avait «aucun intérêt à cela. Non, pas du tout. [I have] absolument aucune raison de le faire », dit-il.« Je n’ai pas besoin de cet argent. Ce serait la seule raison de le faire. Peut-être que s’ils m’ont payé, par exemple, 10 millions de dollars ou quelque chose comme ça. [Laughs] »

Il a poursuivi: « C’était une bonne chose pendant longtemps, puis ça s’est vraiment mal passé. Et je ne veux tout simplement pas ce genre de négativité dans ma vie. Ma vie est si belle, et j’ai de si bons amis et ma famille. Je voyage à travers le monde et chante des chansons pour gagner ma vie. Je veux dire, c’est charmant. J’ai des gens merveilleux et positifs dans ma vie, et de revenir en arrière et d’être à nouveau dans ce pays négatif… aargh, je ne pouvais tout simplement pas le faire. Ça ne vaut pas le coup. »

Tate décrit précédemment son temps dans QUEENSRŸCHE comme « une sorte de relation étrange et étrange ». Il a dit La fusion des dieux du métal: « Nous n’étions pas vraiment amis, vous savez – nous étions associés. Nous avions une merveilleuse entité que nous partagions appelée QUEENSRŸCHE, mais ce n’était pas une sorte de partenariat égal en ce qui concerne la participation. Vous savez, donc il n’y avait pas de vraie camaraderie entre tout le monde dans le groupe… De mon point de vue et de mon implication, ce n’était pas une sorte de fraternité émotionnelle dont certains pourraient penser qu’il existait. Ce n’était pas ma réalité avec eux. «

La semaine dernière, en cours QUEENSRŸCHE chanteur Todd La Torre Raconté « Paltrocast avec Darren Paltrowitz » sur les chances de Tatele retour de QUEENSRŸCHE: « C’est drôle. J’entends toujours, » Il y aura certainement une réunion de line-up entièrement originale. Chaque groupe le fait. » Et je pense, si vous saviez ce que je sais, je ne pense pas que cela va arriver. Et à part l’optique, pourquoi? À quoi ça sert? Nous avons vu pendant 15 ans à quoi ça ressemblait. »



