Geoff Tate revient sur son apparition dans les stars de Hear ‘N Aid:’ J’avais peur S ** Tless ‘

Dans une récente interview avec Dr. Musique, ancien QUEENSRŸCHE chanteur Geoff Tate a repensé à son implication avec « Étoiles », le single de charité de 1985 pour le soulagement de la famine sorti sous le HEAR ‘N AID bannière.

Les 20 et 21 mai 1985, 40 artistes de la communauté metal se sont réunis à Studios A&M Records à Hollywood, en Californie, pour participer à la réalisation d’un disque appelé « Étoiles » dans le cadre d’un projet de collecte de fonds très spécial mené par Ronnie James Dio connu comme HEAR ‘N AID. le « Étoiles » Un simple et un documentaire vidéo sur la réalisation du disque ont été utilisés pour collecter des fonds pour les efforts de secours contre la famine en Afrique et dans le monde. Ces 40 artistes – dont des membres de MOTLEY CRUE, JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, RIOT SILENCIEUX, SŒUR TWISTED, CULTE BLEU ÖYSTER et même ROBINET SPINAL – avec des centaines d’autres bénévoles, ont fait don de leur temps et de leur talent pendant quatre mois pour HEAR ‘N AID une réalité. « Étoiles » était un plaidoyer pour l’unité dans la lutte contre la faim dans le monde.

Parlant de son expérience d’enregistrement « Étoiles », Tate Raconté Dr. Musique (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Ronnie était très spécial. Et il a réellement donné QUEENSRŸCHE son premier départ en tournée en Europe – nous a invités en tant qu’invités spéciaux lors de sa tournée. C’était une personne incroyablement généreuse – surtout quand il aimait une personne ou un groupe ou la musique de quelqu’un, il était très favorable. Et nous venions de terminer notre première tournée européenne avec eux, et il a appelé et a demandé si je ferais partie de ce projet qu’il faisait. Et moi, bien sûr, j’ai immédiatement dit oui. J’ai toujours dit oui à Ronnie, chaque fois qu’il voulait quelque chose. J’avais tellement de respect pour lui et sa merveilleuse carrière; c’était juste une personne merveilleuse.

« Quoi qu’il en soit, je me suis envolé pour LA et je suis entré Studios A&M, et c’était juste un zoo – une maison de fous », continua-t-il.« C’était le plus grand nombre de personnes que j’aie jamais vu entassées dans un bâtiment – des centaines et des centaines de personnes dans le hall et à l’extérieur. C’était un pandémonium, en fait. Je suis entré d’une manière ou d’une autre; J’avais les informations d’identification – je les ai récupérées à la réception de l’hôtel. Je suis entré là-dedans, et Ronnie m’a rencontré à la porte. Il m’a fait un gros câlin et m’a fait entrer. Il a dit: «D’accord, je suis content que tu sois là. Vous êtes juste à l’heure. Nous sommes prêts à vous faire faire vos pistes vocales. Es-tu prêt? Ou tu veux t’échauffer? Voulez-vous quelque chose à boire?’ Je suis entré dans la partie studio d’enregistrement et il m’a montré le micro. Et il y avait une chaise et une table, et des verres à eau. Et les paroles de la chanson étaient là-haut et des écouteurs. Et il dit: « D’accord, asseyez-vous ici. Nous allons faire quelques lectures pour que vous vous y habituiez et obteniez le volume de votre casque. Il dit: «Je serai juste de l’autre côté du verre. Je regarde par-dessus, et dans la salle de contrôle il y a tous ces gens [that are featured in the photo on the cover]. Je veux dire, Ted Nugentest là-dedans, et Rob Halfordest là-dedans, et Neal Schon est là-dedans, Jonathan Cain… La liste se rallonge de plus en plus. Tout le monde qui figure au compte rendu est là. Et je suis juste, comme, pétrifié. C’est la troisième fois que je suis en studio de ma vie. J’ai 25 ans et c’était très tôt dans ma carrière. Et j’avais tellement peur. Et maintenant, je dois jouer devant ces musiciens incroyables et accomplis qui ont fait plus dans leur vie que je ne pourrais jamais rêver de faire. Oh mon Dieu. Je ne pouvais même pas enlever mes lunettes de soleil. Vous voyez toutes les photos de moi ce jour-là, et j’avais mes lunettes de soleil. Je ne pourrais pas vivre sans eux. Je me cachais dans ma propre scène, dans ma propre tête. Et puis j’entends Ronnie venant sur les écouteurs: ‘Geoff, es-tu là? Es-tu là?’ [Laughs] Je voulais vraiment enlever ces écouteurs et m’enfuir; J’étais tellement nerveux. Mais il m’en a parlé et m’a calmé. C’était le genre de gars qui pouvait toujours sentir ce qui se passait autour de lui; il était assez intuitif. Et je pense qu’il était probablement branché sur le fait que j’avais peur de la merde, comme on dit. Mais c’est comme ça que je me sentais – juste effrayé sans merde.

« Mais tout s’est bien passé, et tout le monde était cool, » Tate ajoutée. « Nous avons passé un bon moment. Et le disque était super. Si différent et bizarre et étrange, avec tous ces solos de guitare. Quelle façon de faire une chanson. Mais c’était cool et différent. Et j’étais vraiment fier d’en faire partie. et j’étais vraiment fier que [Ronnie] m’a demandé de le faire.

« Et honnêtement, même si c’était une expérience monumentale pour moi à l’époque, je ne l’ai vraiment apprécié que beaucoup plus tard, et en y repensant et en réalisant, oh, c’était un disque assez incroyable. Et ce qu’il a fait – cela a permis de recueillir tant d’argent et de sensibilisation auprès d’un tout autre segment de la société, ce qui était vraiment important. »

En raison de différences de contrat avec les étiquettes, le « Étoiles » la chanson et l’album ne sont pas sortis avant le jour de l’An, 1986, et n’ont été disponibles que sur vinyle et cassette. Mais Ronniela femme et la gérante de Wendy Dio a déclaré ces dernières années qu’elle poursuivait ses efforts pour corriger cela.

Wendy avait précédemment révélé que l’une des raisons pour lesquelles le HEAR ‘N AID la réédition prenait tellement de temps à sortir que les «trucs juridiques» dont il fallait s’occuper. « Vous pouvez toujours amener les groupes à faire quelque chose, mais c’est la licence légale de parler avec les maisons de disques sur lesquelles ils travaillent et avec la direction, etc., pour faire démarrer quelque chose », a-t-elle déclaré. « Donc nous espérons faire ça. »