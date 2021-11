Geoge Russell a accidentellement arraché un tube de boisson derrière la voiture de sécurité

Alors qu’il vérifiait les dommages à l’aile avant au Mexique, George Russell s’est retrouvé sans boire pour le reste de la course.

Ce fut un début chaotique pour le Grand Prix du Mexique avec Daniel Ricciardo envoyant Valtteri Bottas de Mercedes dans une vrille au virage 1, tandis que plus loin, d’autres collisions avaient lieu, forçant une apparition précoce de la voiture de sécurité.

La course étant neutralisée, Russell a profité de l’occasion pour repérer l’avant de sa Williams FW43B, craignant d’avoir subi des dommages à son aileron avant.

Mais, en desserrant légèrement ses ceintures pour avoir une meilleure vue, Russell a en fait délogé le tube de sa bouteille de boisson, ce qui signifie qu’il a dû terminer le reste de la course sans aucun liquide à embarquer.

« Je pensais que j’avais endommagé l’aileron avant, alors quand cela a été possible en toute sécurité, j’ai légèrement desserré mes ceintures et j’ai juste regardé par-dessus, et ce faisant, il a retiré le tube de boisson », a-t-il déclaré aux journalistes après la course.

« J’ai donc perdu le tube à boissons sous la Safety Car, c’était sous la Safety Car quand j’ai fait ça. »

En lui suggérant ensuite que cela devait être une course difficile sans rien à boire, Russell a fait une référence sarcastique à Sergio Perez, qui avait disputé le Grand Prix des États-Unis sans boire.

« Je pense que Sergio en faisait juste une grosse affaire lors de la dernière course », a déclaré Russell avec un sourire.

Le départ spectaculaire a en fait joué en faveur de Russell alors qu’il passait de la 16e place sur la grille à la 9e place, bien qu’à partir de là, il s’agissait d’une chute constante au classement, revenant à la 16e place au moment où le drapeau à damier a volé.

Malgré l’action dans laquelle il a été impliqué, Russell a déclaré que ce n’était pas un sentiment d’excitation car il a été sélectionné par les pilotes derrière, affirmant plutôt que c’était sa course la plus difficile de la saison.

« Je n’appellerais pas ça de l’excitation de mon côté, c’était pour être honnête, probablement l’après-midi le plus difficile que nous ayons eu de toute la saison », a admis Russell.

«C’était vraiment, vraiment difficile.

« Je pensais que nous étions sur un bon résultat après le départ, je suis passé de la P9 à la P16 au tour 1, ce que je pensais être relativement fort, puis nous n’étions tout simplement nulle part, absolument nulle part. Un de ces jours. »

Le résultat a permis à Russell de rester 15e au championnat des pilotes, bien que les quatre points marqués par Kimi Raikkonen l’aient vu se rapprocher de six points de Russell au classement.

Le tampon de Williams sur Alfa Romeo chez les constructeurs a quant à lui été réduit à 12 points au GP du Mexique.