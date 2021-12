Geojam lance un nouveau token crypto $ JAM sur Lattice

Geojam, une application de médias sociaux pour la musique, a lancé son nouveau jeton cryptographique $ JAM sur DEX Lattice, une rampe de lancement alimentée par le protocole Hypergraph du réseau Constellation, a appris Invezz dans un communiqué de presse. La prévente du token $ JAM a permis de récolter 5,9 millions de dollars grâce à deux tours de vente privée.

Révolutionner l’interaction communautaire

$ JAM vise à révolutionner la façon dont les fans et les créateurs interagissent. Les investisseurs célèbres de Geojam incluent Mariah Carey et Nyjah Huston. Le lancement du jeton sur Lattice transformera l’économie du créateur en mettant la monétisation et la gouvernance décentralisée aux commandes des médias sociaux.

La rampe de lancement permet aux utilisateurs de l’application de musique de médias sociaux d’interagir directement avec les artistes et de les soutenir. Ceci est rendu possible par des groupes de participation et des mécanismes simplifiés pour une base d’utilisateurs novice en crypto.

Sarah Figueroa, PDG et co-fondatrice de Geojam, a commenté :

Notre jeton crypto permet aux artistes et aux fans d’exploiter leur influence collective d’une manière qui n’a jamais été faite auparavant pour générer de nouvelles opportunités et leur fournir un moyen de gagner ensemble. Les artistes veulent s’impliquer plus profondément avec leurs fans, tandis que les fans ont également manifesté le désir d’interagir avec leurs artistes préférés. Les incitatifs de récompense $ JAM offrent un avantage clé à la communauté tout en permettant aux artistes de monétiser leur fandom.

Les paiements cryptographiques directs suppriment la barrière entre les créateurs et les fans

Le jeton Geojam supprimera la barrière entre les créateurs et les fans en autorisant les paiements cryptographiques directs, qui compenseront les deux parties pour leur temps et leurs efforts. La technologie Blockchain garantit que les fans et les artistes reçoivent une compensation adéquate pour l’utilisation de leurs idées et de leur travail grâce à une identification unique et inaltérable, un horodatage et des informations sur les droits dans le grand livre public.

Justin Rosenbaum, directeur de la croissance pour Geojam, a déclaré :

Constellation offre le niveau de transparence unique dont nous avons besoin pour connecter directement les artistes aux fans. La communauté $ JAM est celle qui décide de ce qui se passera sur la plateforme, ce qui signifie que les artistes et les fans peuvent travailler ensemble vers des objectifs communs au sein de notre écosystème et partager les récompenses.

Les fans forment une économie où ils peuvent gagner de la crypto-monnaie $ JAM en interagissant avec l’application et en s’engageant dans différentes activités telles que le partage de musique et de vidéos en streaming et en invitant des amis à se joindre. Chaque créateur peut créer un pool, où ses fans misent leurs jetons $ JAM pour avoir une chance de voir leurs idées collaboratives prendre vie. Ce n’est pas tout – les fans peuvent également utiliser leurs jetons $ JAM pour acheter des marchandises dans le magasin $ JAM.

Ben Jorgensen, PDG et co-fondateur de Constellation Network, a partagé :

En tant qu’application grand public, il est essentiel que la clientèle de Geojam ait la résilience, la vitesse et la rentabilité qui font la réputation d’Hypergraph. Nous sommes ravis que Geojam rejoigne notre communauté et nous sommes impatients de fournir à sa base d’utilisateurs une expérience de devise décentralisée unique en son genre.

