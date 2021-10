George Butler, réalisateur de « Pumping Iron », décédé à 78 ans

Le documentariste George Butler est décédé ce mois-ci à l’âge de 78 ans. Selon un rapport de Deadline, le réalisateur de Pumping Iron est décédé à son domicile du New Hampshire en raison de complications liées à une pneumonie. Son fils, Desmond Butler, a confirmé la triste nouvelle.

Butler a réalisé plus de 10 films au cours de 40 ans dans l’industrie cinématographique, notamment Pumping Iron. Le film de 1977 a mis le bodybuilder Arnold Schwanzenegger sur la voie de la célébrité hollywoodienne grâce à Butler et au co-réalisateur Robert Fiore. Le projet le plus récent de Butler s’appelle Tiger Tiger et devrait sortir l’année prochaine. Il s’agit du travail des écologistes des grands félins en Inde et au Bangladesh.

Merci, Arnold, de sa famille. Tu étais un géant dans sa vie. – Desmond Butler (@desmondbutler) 23 octobre 2021

Butler était le fils d’un officier de l’armée britannique, il a donc passé son enfance en Somalie et en Jamaïque. Il a poursuivi une carrière dans le journalisme qui l’a mené dans le monde de la musculation. Après avoir couvert pendant un certain temps le sport de niche et la sous-culture qui l’accompagne, il a commencé à collecter des fonds pour le film qui deviendrait Pumping Iron.

Pumping Iron représentait Schwarzenegger et d’autres légendes comme Lou Ferrigno s’entraînant au Gold’s Gym à Venice, en Californie. Pendant le tournage, Schwarzenegger se préparait à défendre son titre de M. Olympia en Afrique du Sud. À l’époque, Schwazenegger avait eu quelques petits rôles à la télévision et au cinéma, mais le succès de Pumping Iron l’a mis sur la bonne voie pour devenir une star d’action de premier plan.

« Quand je pense à toutes les personnes qui étaient responsables de la croissance de la musculation et du croisement du sport avec le grand public, deux des premières personnes qui me viennent à l’esprit sont, sans aucun doute, George Butler et Charles Gaines », a écrit Schwarzenegger sur Twitter après que la nouvelle de la mort de Butler a commencé à circuler.

Ferrigno a également acquis une grande notoriété pour son apparition dans Pumping Iron. Cela l’a aidé à obtenir le rôle de L’Incroyable Hulk quelques années plus tard. Pendant ce temps, Butler a réalisé Pumping Iron II: The Women en 1985, attirant encore plus l’intérêt du public pour le sport.

Un autre des films acclamés de Butler est le documentaire Going Uppriver de 2004, qui traite du secrétaire d’État américain John Kerry. Il retrace sa vie depuis son service dans la guerre du Vietnam jusqu’à sa candidature à la présidence à l’époque. Il a également réalisé Roving Mars en 2006, qui traite des Mars Exploration Rovers, et The Endurance en 2000, qui traite de l’expédition d’Ernest Shackleton en Antarctique en 1914.

Butler laisse dans le deuil sa partenaire Caroline Alexander, ses fils Desmond et Tyssen et six petits-enfants. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun mot sur les services commémoratifs publics pour le réalisateur.