George, Charlotte et Louis «absolument ravis» avant Noël avec Queen | Royale | Des nouvelles

On pense que la reine a bien l’intention de célébrer Noël à Sandringham avec sa famille élargie, comme elle le fait depuis 1988. Et la famille du duc et de la duchesse de Cambridge est ravie à l’idée de la rejoindre à Norfolk, a affirmé une source.

La source a déclaré à Us Weekly : « Les Cambridges passent Noël avec la reine à Sandringham.

« Ça va être une grosse affaire de famille.

« George, Charlotte et Louis sont absolument ravis de revoir leur arrière-grand-mère en personne. »

Le prince George, huit ans, la princesse Charlotte, six ans, et le prince Louis, trois ans, n’ont pas rencontré la reine en public depuis avant le début de la pandémie en mars 2020.

On ne sait pas si Kate et le prince William ont pu organiser une visite à la reine avec leurs enfants au cours des derniers mois.

Le duc de Cambridge lui-même a été vu pour la dernière fois en public avec la reine le 19 octobre, lors du dernier engagement majeur mené par Sa Majesté avant que ses médecins ne lui conseillent de se reposer et de s’en tenir à des tâches légères pour le moment.

Depuis le 20 octobre, la monarque a annulé toutes ses fonctions royales en personne à l’extérieur des murs du palais – mais continue de s’acquitter de ses fonctions quotidiennes en tant que souveraine et complète des audiences en face à face et à distance avec des dignitaires et des personnes honorées.

Début novembre, la reine s’est rendue à Sandringham pour une visite privée qui a duré un long week-end, au cours de laquelle elle a souvent été aperçue en train de conduire autour du domaine.

Selon des informations à l’époque, pendant son séjour, le monarque avait pris des dispositions dans sa résidence de Norfolk avant son traditionnel rassemblement de Noël.

Et le mois dernier, une source a affirmé que le monarque avait fait savoir à ses proches qu’elle se sentait « beaucoup mieux » et qu’elle était prête à les accueillir pour les festivités hivernales.

Une source a déclaré au Mirror: « La reine a dit à tout le monde qu’elle se sentait beaucoup mieux ces derniers temps et a très hâte de les accueillir pour Noël.

« Comme beaucoup d’autres familles, ce sera la première fois que Sa Majesté pourra se réunir avec sa famille élargie après avoir été séparée si longtemps en raison de la pandémie de coronavirus. »

Le rassemblement hivernal à Sandringham House commence normalement la veille de Noël, lorsque les membres de la famille royale s’assoient ensemble pour un thé de l’après-midi et ouvrent leurs cadeaux.

Le 25 décembre, les plus jeunes membres de la famille royale se rendent à l’église St Mary Magdalene voisine pendant que Sa Majesté y est conduite, accompagnée d’un ou deux parents royaux.

Les membres de la Firme sont accueillis à la chapelle par des sympathisants dans l’espoir d’apercevoir la famille royale et d’échanger quelques mots avec eux.

La source a déclaré que le monarque était « déterminé » à aller à l’église en personne.

Le prince George et la princesse Charlotte ont fait leurs débuts au service du jour de Noël à Norfolk en 2019, marchant jusqu’à la chapelle aux côtés de leurs parents et d’autres proches tandis que le prince Louis, compte tenu de son jeune âge, est resté sur place.

Les Cambridges sont déjà entrés dans l’esprit festif et ils ont publié vendredi un nouveau portrait de famille comme carte de Noël pour 2021.

La photo a été prise en Jordanie, où Kate, William et leurs enfants ont passé des vacances pendant les vacances scolaires.

La photo, publiée par Kensington Palace sur le compte Twitter officiel des Cambridges, était accompagnée d’un bref message disant : « Ravi de partager une nouvelle image de la famille, qui figure sur la carte de Noël de cette année. »

La famille de Kate et William n’était pas la seule à sortir la carte de Noël de cette année la semaine dernière.

Le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, ont également partagé leur carte, qui est une photo sincère du couple prise par Samir Hussein à Royal Ascot cet été.

Avec cette photo, la paire semble rendre hommage à l’insolite de 2021, car elle montre Charles aidant Camilla avec son masque facial.