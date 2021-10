George, Charlotte et Louis pourraient rentrer de vacances avec Kate à temps pour un événement spécial | Royale | Nouvelles

Actuellement, les membres de la famille royale de Cambridge sont en vacances pendant le semestre des enfants. Le prince William, Kate, la duchesse de Cambridge et leurs enfants ont été aperçus jeudi devant la suite Windsor à Heathrow.

Il n’était pas clair où les membres de la famille royale se rendaient pour leurs vacances, mais des photos montraient les Cambridges déchargeant leur voiture à l’extérieur de l’aéroport.

George, huit ans, Charlotte, six ans et Louis, trois ans, ont été conduits à l’aéroport par William dans une Audi.

Actuellement, c’est à mi-parcours pour George et Charlotte, qui fréquentent Thomas’s Battersea.

Cependant, les enfants royaux devraient être de retour à l’école le lundi 1er novembre, ce qui signifie qu’ils pourraient être de retour juste à temps pour Halloween.

En 2019, Kate a été aperçue en train d’acheter des costumes d’Halloween de George et Charlotte dans son Sainsbury’s local à Hardwick Industrial Estate, Norfolk.

La mère de quatre enfants, Kathy Whittaker, a déclaré à The Mirror à l’époque: «Un autre client a déclaré que Kate était dans le magasin près des vêtements et m’a indiqué où elle était. Je ne pouvais tout simplement pas le croire.

« Elle était avec Charlotte et George en train de regarder des tenues d’Halloween, mais son garde du corps surveillait les gens avec des téléphones et leur disait pas de photos.

« J’ai réussi à obtenir la photo alors qu’elle était à la caisse en libre-service.

« Vous ne vous attendez pas à ce que cela se produise, vous pensez que Kate ferait du shopping à Waitrose ou Harrods. »

En 2018, Christina Reeves, experte royale d’OK!, a déclaré qu’elle pensait que les membres de la famille royale de Cambridge célébraient les vacances à leur manière.

Elle a déclaré au point de vente: «Les membres de la famille royale ne célèbrent certainement pas Halloween publiquement, cependant, la mère de Kate, Carole Middleton et sa sœur, Pippa Middleton pourraient bien mettre leurs compétences en matière de planification de fête à profit.

« Il est probable qu’ils organisent une fête privée pour George et Charlotte à huis clos. »

L’année dernière, la famille royale de Cambridge a fait un voyage tandis que les restrictions liées à la pandémie de coronavirus ont été assouplies.

Le duc et la duchesse de Cambridge et leurs trois enfants ont fait une pause sur l’île de Tresco dans les îles Scilly.

L’île est la seule des cinq îles qui appartient à des propriétaires privés et on dit qu’elle possède du sable blanc, des eaux turquoises, des oiseaux rares et une flore et une faune luxuriantes.

Selon MyLondon, d’autres vacanciers décrivant ce que c’était que de voir les membres de la famille royale ont déclaré: «Nous avons à peine remarqué au début, car ils semblaient être une famille normale en vacances avec l’intention de rester seuls.

« L’endroit où ils séjournaient était assez modeste et certainement pas extrêmement luxueux. »