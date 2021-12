George, Charlotte, Louis fêteront TROIS Noëls mais ne rencontreront probablement pas Lilibet | Royale | Nouvelles

L’expert royal Duncan Larcombe a déclaré que les enfants du prince William et de Kate auront « trois Noëls en un ». M. Larcombe a expliqué que George, huit ans, Charlotte, six ans et Louis, trois ans, passeront Noël avec seulement leurs parents avant de célébrer avec la famille royale à Sandringham – puis avec les parents de la duchesse de Cambridge, Carole et Michael Middleton.

Mais M. Larcombe a insisté sur le fait que les trois jeunes royaux ne seraient pas « gâtés » avec des cadeaux somptueux.

Le biographe royal a dit OK ! magazine : « Je pense que nous envisageons trois Noëls en un pour William et Kate et leurs enfants.

«Il y aura Noël seuls avec leurs enfants, les célébrations plus formelles à Sandringham avec la famille de William, puis du temps avec la famille de Kate, les Middleton.

« Mais quelque chose que nous savons avec certitude à propos de William et Kate, c’est qu’ils veulent que leurs enfants se sentent normaux et qu’ils ne leur offriront donc certainement pas de cadeaux coûteux, c’est certain.

« Ils ne les laisseront pas être gâtés. »

M. Larcombe a déclaré que les Cambridges profiteraient d’un « petit Noël en famille » dans leur maison de Norfolk, Anmer Hall.

Il a ajouté que les parents de Kate, qui dirigent leur entreprise familiale Party Pieces, « iront en ville » ce Noël après les restrictions de Covid l’année dernière.

M. Larcombe a déclaré: «Mais je pense que William et Kate créeront leurs propres traditions en organisant un petit Noël en famille et des cadeaux sous le sapin de Noël à Anmer.

LIRE LA SUITE: Les «bonnes relations publiques» de William et Kate après la rangée de jets de Meghan et Harry

Cependant, il est peu probable que George, Charlotte et Louis voient leur cousine Lilibet.

La fille de Meghan Markle et du prince Harry, petite sœur de leur fils Archie, est née en Californie en juin.

Les spéculations ont été nombreuses quant à savoir si le duc et la duchesse de Sussex – qui ont quitté leurs fonctions royales l’année dernière – reviendront en Grande-Bretagne pour Noël.

Mais plus tôt ce mois-ci, Page Six a rapporté que le couple n’avait pas l’intention de se rendre au Royaume-Uni pour la période des fêtes.

Une source a déclaré au média américain : « Il y a beaucoup de choses qui entrent dans la logistique et la planification du Noël en famille, alors bien sûr, le personnel sait que Harry et Meghan ne viendront pas.

«S’ils l’étaient, ils l’auraient déjà communiqué à leur famille.

« Mais c’est le premier Noël de Sa Majesté sans son mari, alors on aurait pu espérer qu’ils voudraient être avec elle. »

La reine passe traditionnellement Noël dans son domaine de Sandringham où elle est rejointe par d’autres membres de la famille royale.

Cette année est son premier Noël sans son mari bien-aimé, le prince Philip, décédé plus tôt cette année.