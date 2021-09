George Clinton annonce la dernière tournée britannique prévue pour le printemps 2022

George Clinton a annoncé sa dernière tournée au Royaume-Uni qui aura lieu au printemps 2022.

Les Parlement-Funkadelic la superstar a annoncé sa retraite de la route il y a près de deux ans, mais en raison de la pandémie de coronavirus, sa tournée d’adieu au Royaume-Uni a été suspendue.

“Cela dure depuis longtemps”, a déclaré Clinton dans un communiqué. « Quiconque a assisté aux spectacles au cours des deux dernières années a remarqué que j’étais de moins en moins devant.

« À vrai dire, il n’a jamais vraiment été question de moi. Cela a toujours été une question de musique et de groupe. C’est le véritable héritage de P-Funk. Ils seront toujours funkin’ longtemps après que je m’arrête.

Clinton s’est éloigné des demandes de retraite à quelques reprises, mais bien que son statut sur la route soit incertain, il a récemment fait allusion à de nouvelles musiques du groupe. Il y aurait deux projets en préparation, un album studio influencé par les pièges appelé Reaching For Litness, ainsi qu’une sortie en direct.

Clinton refuse également de laisser le daltonisme se mettre en travers de son chemin, ayant récemment mentionné qu’il avait entrepris une nouvelle carrière de peintre. « Je ne sais pas ce que je fous », dit-il. « Et tout le monde semble aimer ça. Cela m’a rappelé quand nous avons commencé à nous lancer dans la musique funk par opposition au doo-wop, nous faisions de l’improvisation, du jam et du groove, et c’est devenu notre truc. Le funk est devenu notre vocation.

En juin, il a été confirmé que Wiz Khalifa jouerait Clinton dans un nouveau film intitulé Spinning Gold. Le projet concerne le chef de Casablanca Records, Neil Bogart. Casablanca a sorti la majorité des albums du Parlement dans les années 1970. La bande originale du film contiendra de nouvelles reprises de chansons classiques d’artistes représentés dans le film, il est donc prudent de supposer que nous verrons Wiz Khalifa interpréter des tubes du Parlement comme “Give Up the Funk (Tear the Roof Off the Sucker)”.

Dates de la tournée de George Clinton en mai 2022 :

22 – Nottingham, Rock City

23 – Londres, O2 Forum Kentish Town

24 – Glasgow, O2 Academy Glasgow

26 – Bristol, O2 Academy Bristol

27 – Manchester, Albert Hall

28 – Margate, pays des rêves

29 – Scarborough, théâtre en plein air