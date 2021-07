George Clinton ne prend pas sa retraite et taquine Verzuz Battle dans une interview avec Rolling Stone

Il y a deux ans, George Clinton a commencé ce qui était censé être une tournée d’adieu avec Parliament-Funkadelic, mais lorsqu’il s’est récemment assis pour un nouvel épisode de The Rolling Stone Interview, il a annoncé qu’il en avait fini avec toute idée de retraite. “Je vais me retirer de ça”, a déclaré Clinton, qui a fêté son 80e anniversaire le 22 juillet. « Je me sens bien, tu sais. J’ai fait toutes mes analyses de sang avec les médecins et tout ça. Je n’ai pas de problème. Pas de médicaments… C’est encore un bonjour. Vous allez devoir m’entraîner.

Dans la même interview, Clinton a mentionné qu’un Verzuz L’épisode est en préparation pour août, mettant en vedette lui-même et sa version actuelle en tournée de Parliament-Funkadelic, ainsi que des artistes hip-hop qui ont échantillonné son travail au fil des ans. (Un porte-parole de Verzuz n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Rolling Stone.)

Clinton dit aussi qu’il a deux Parlement-albums centrés sur le chemin : un album studio influencé par le piège appelé Reaching For Litness, plus une sortie en direct. Il refuse également de laisser le daltonisme se mettre en travers de son chemin, mentionnant qu’il a entrepris une nouvelle carrière de peintre. « Je ne sais pas ce que je fous », dit-il. « Et tout le monde semble aimer ça. Cela m’a rappelé quand nous avons commencé à nous lancer dans la musique funk par opposition au doo-wop, nous faisions de l’improvisation, du jam et du groove, et c’est devenu notre truc. Le funk est devenu notre vocation.

En juin, il a été confirmé que Wiz Khalifa jouerait Clinton dans un nouveau film intitulé Spinning Gold. Le projet concerne le chef de Casablanca Records, Neil Bogart. Casablanca a sorti la majorité des albums du Parlement dans les années 1970. La bande originale du film contiendra de nouvelles reprises de chansons classiques d’artistes représentés dans le film, il est donc prudent de supposer que nous verrons Wiz Khalifa interpréter des tubes du Parlement comme “Give Up the Funk (Tear the Roof Off the Sucker)”.

