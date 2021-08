George Clooney a appris à Felicity Jones un tour d’acteur qu’elle a utilisé sur Netflix La dernière lettre de votre amant

in

C’est un défi plus difficile que vous ne le pensez, mais c’est un exercice que certains artistes semblent apprécier. Il y a une ligne que vous devez équilibrer lorsque vous «jouez comme accessoire», comme le décrit Jones, car l’acteur ne regarde rien à l’écran, mais il doit vendre l’avancement de l’histoire ou l’émotion qui est livrée avec les nouvelles partagées . Dans une scène, le personnage de journaliste de Jones doit faire des allers-retours entre son téléphone portable et son écran d’ordinateur, et j’ai su, à ce moment-là, que je devais lui poser des questions sur son processus à ce sujet.