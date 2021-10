George Clooney a honte de son Batman LOL ! Au cas où vous ne vous en souvenez pas, le lauréat d’un Oscar était Batman en 1997, dans le film ‘Batman & Robin’ et pour lui, c’était très mauvais.

S’exprimant lors d’une séance de questions-réponses au DGA Theatre de New York après la projection de son dernier film, « The Tender Bar », Clooney a évoqué son bref passage en tant que Batman en 1997. C’était ses débuts et ses adieux… LOL !

Selon People, répondant aux blockbusters versus les films de personnages, Clooney a plaisanté :

« J’ai fait un film de super-héros et c @ l’a tellement guidé qu’ils ne m’ont pas laissé m’approcher du plateau. » « Je ne veux pas entrer dans tous les mamelons de Batman », a ajouté George qui a déclaré à Howard Stern l’année dernière qu’il avait informé Ben Affleck – qui était Batman en 2016 dans » Batman vs Superman » – que son costume n’avait pas de mamelons.

George dit que son point fort sont les films avec lesquels il a grandi dans les années 60 et 70, où il était aux heures de grande écoute dans le cinéma américain, dont les films sont basés sur des histoires.

Ce n’est pas la première fois que George se moque de sa performance dans ‘Batman & Robin’. Plus tôt ce mois-ci, l’acteur a déclaré qu’il ne laisserait pas sa femme Amal et leurs jumeaux de 4 ans, Alexander et Ella, voir le film.

« Il y a certains films dans lesquels je dis: » Je veux que ma femme ait un peu de respect pour moi « , a-t-il déclaré à Variety. « C’est mauvais quand vos enfants de quatre ans vont dire: » C’est nul. » Ce serait douloureux. »

Bahahahahaha, je suppose que chaque acteur a un film qu’il déteste et regrette d’avoir fait. George Clooney a honte de son Batman LOL !