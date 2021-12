George Clooney a refusé 35 millions de dollars pour une journée de travail. POURQUOI? Pour son énorme compte en banque de conscience et sa femme.

Il s’avère que George Clooney – qui a gagné plus de 30 millions de dollars grâce à sa campagne Nespresso et potentiellement 1 milliard après avoir vendu sa société de tequila Casamigos – s’est fait demander s’il avait déjà pensé « vous savez quoi ? Je pense que j’ai déjà assez d’argent. » Et l’acteur a répondu :

« OK, oui. On m’a offert 35 millions de dollars pour une journée de travail pour une compagnie aérienne commerciale, mais j’en ai parlé à Amal (Clooney, l’avocate des droits humains qu’il a épousée en 2014) et nous avons décidé que cela n’en valait pas la peine. J’étais associé à un pays qui même s’il est un allié, est parfois discutable, et d’après ce que je pensais : « Eh bien, si ça m’enlève une minute à mon sommeil, ça ne vaut pas le coup. »

Eh bien, c’est comme ça qu’il sera millionnaire, bien qu’il y ait ceux qui disent qu’il aurait pu donner cet argent… mais… cet argent qu’ils donnent n’atteint jamais ceux qui en ont vraiment besoin. Peu importe! Vous vous souvenez de la fois où vous avez donné un million de dollars à vos amis ? Aiiinssss …

George Clooney a refusé 35 millions de dollars pour une journée de travail.