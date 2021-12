George Clooney a refusé de gagner 35 millions de dollars avec un travail de jour

George Clooney a refusé de gagner 35 millions par jour | .

Aussi incroyable que cela puisse paraître, George Clooney a rejeté ce montant de millionnaire dans un travail qui n’allait prendre qu’un seul jour de sa vie, se présenter pour un tournage et être payé 35 millions de dollars.

C’est vrai, le acteur américain Il réfléchissait à cette opportunité et a finalement décidé de la rejeter, considérant qu’il a déjà assez d’argent pour vivre et qu’il préfère ne pas prendre la peine d’assister audit tournage.

C’était dans une interview où George Clooney Il a avoué qu’en dépit de lui avoir offert 35 millions de dollars juste pour travailler pour une publicité pour un Compagnie aérienne, Il en parlait avec sa femme Amal Alamuddin et ils sont arrivés à la conclusion que cela n’en valait pas la peine, car les deux préfèrent passer du temps de qualité avec leurs enfants jumeaux de quatre ans.

L’acteur a parlé avec son partenaire et malgré le fait qu’ils considèrent qu’ils aiment ce qu’ils font, ils doivent s’assurer de ne pas remplir leurs agendas avec des choses qui affecteraient leur vie et qui ne leur permettraient pas d’en profiter au maximum.

Le célèbre acteur de Hollywood Il assure qu’ils lui ont aussi proposé d’autres personnages mais qu’ils ne l’ont pas du tout intéressé, considérant qu' »il n’y a plus de bons rôles » et qu' »il n’a plus besoin de jouer ».



George Clooney a refusé ce travail de 35 millions de dollars pour être avec sa famille.

Il assure qu’il doit se concentrer sur sa vie personnelle, qu’il a déjà investi trop de temps dans son travail et maintenant il veut juste profiter et vivre sa vie.

De nombreux utilisateurs ont estimé qu’une seule journée n’aurait pas été un problème si grave et moins s’ils avaient gagné 35 millions de dollars. Cependant, auparavant, ils sont déjà apparus dans une autre publicité et ont gagné un montant similaire et même supérieur, ils préfèrent se consacrer à élever leurs enfants maintenant. votre maison, chacun a ses propres priorités.

Dans Show News, nous continuerons à partager ces notes intéressantes et d’autres cas d’artistes qui ont impressionné les réseaux sociaux, tels que George Clooney, une situation que beaucoup d’autres comprennent également parfaitement.