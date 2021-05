George Clooney devient honnête à propos de ses 60 ans

Même s’il a fondé sa famille dans la dernière partie de sa vie, il a vraiment utilisé ces 60 ans pendant plus que beaucoup de gens dans leur vie entière. Si vous regardez le CV de George Clooney, il est un incontournable à Hollywood depuis ses années à la télévision dans les années 80 (d’accord, la chose 60 a plus de sens maintenant) et a même eu du succès en tant que réalisateur, producteur et écrivain. Même s’il a pris une petite pause d’acteur, il est toujours pertinent d’avoir un film Netflix à succès aussi récemment que l’année dernière.