George Clooney dit qu’il a refusé 35 millions de dollars pour un jour de travail

George Clooney dit qu’il a tellement d’argent que même une offre de 35 millions de dollars pour faire « un jour de travail » n’en valait tout simplement pas la peine.

Clooney a récemment parlé avec Le gardien et a déclaré qu’à ce stade de sa vie, il a tout l’argent dont il a besoin et est donc devenu plus sélectif dans les projets qu’il choisit de faire. Clooney déclare : « On m’a offert 35 millions de dollars pour une journée de travail dans une publicité pour une compagnie aérienne, mais j’en ai parlé à Amal et nous avons décidé que cela n’en valait pas la peine. »

Cependant, Clooney a poursuivi en expliquant son raisonnement, déclarant à propos de la compagnie aérienne : « C’était [associated with] un pays qui, même s’il est un allié, est parfois discutable, alors je me suis dit : « Eh bien, si ça m’enlève une minute de sommeil, ça ne vaut pas le coup. »

Clooney, 60 ans, dit qu’il a choisi d’agir moins au cours des dernières années, non seulement parce qu’il n’est pas dans les rôles, mais il veut aussi passer plus de temps avec sa femme et ses jumeaux.

Cependant, Clooney travaille toujours, car l’interview de The Guardian visait à promouvoir le nouveau film qu’il réalise intitulé « The Tender Bar ».

Il dit que lui et Amal aiment toujours ce qu’ils font, « Mais nous devons nous assurer de ne pas nous réserver des comptes idiots. » Donc une partie de cela, c’est juste que nous nous assurons de vivre notre vie. »