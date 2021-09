George Clooney et Brad Pitt ensemble, encore, au cinéma

Clooney, 60 ans et Pitt, 57 ans, travaillera sous la direction du cinéaste Jon watts, qui dirigera et écrira le scénario. En outre, Watts produira le film en collaboration avec Photos de Fumoir et Plan B Divertissement les maisons de production de George et Brad, respectivement.

George Clooney sortira un film avec Julia Roberts l’année prochaine. (.)

Le premier rapport indique que le film sortira en salles et que les acteurs recherchés ont mis sur la table un chiffre de huit chiffres pour s’assurer qu’il l’était. On dit que chacun pourrait recevoir jusqu’à 20 millions de dollars pour ce projet.

Brad Pitt a trois films en attente avant ce nouveau projet avec Clooney. (PA)

Le couple de galants incarnera deux « loups solitaires » qui se voient confier la même mission. Jusqu’à présent, il n’y a plus de détails sur l’intrigue ou le casting qui pourraient compléter le casting mais sans aucun doute, voir les deux ensemble à l’écran sera un régal pour leurs followers.