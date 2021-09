Les studios clés dans le mix pour soumissionner sur le film sont Sony, Lionsgate, Apple et Netflix, mais le rapport cite également Amazon, Annapurna, Universal, MGM et Warner Bros, entre autres intéressés par le film. Alors oui, à peu près tout le monde veut participer. C’est ce qu’on appelle l’une des plus grandes guerres d’enchères cinématographiques de 2021, et selon le nombre de va-et-vient, cela pourrait représenter des gains importants pour Clooney et Pitt.