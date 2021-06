George Clooney et Eva Longoria ouvriront une école de cinéma pour jeunes à Los Angeles – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

Les acteurs George Clooney, Eva Longoria, Kerry Washington, Mindy Kaling et Don Cheadle ouvriront un lycée dans la ville de Los Angeles, aux États-Unis, pour les étudiants intéressés à développer une carrière dans le monde du cinéma.

L’institution, qui fera partie du réseau d’écoles publiques de Los Angeles, sera située dans une zone principalement latino au Edward R. Roybal Learning Center, au nord-est du centre-ville de Californie.

« Notre objectif est de mieux refléter la diversité du pays. Cela signifie que vous devez commencer tôt. Cela signifie créer des programmes de lycée qui enseignent aux jeunes les caméras, le montage, les effets visuels, le son et toutes les opportunités de carrière offertes par cette industrie », a déclaré Clooney dans un communiqué.

Le programme pédagogique démarrera à l’automne 2022 pour les deux premiers cycles du lycée, avec des cours dispensés par des professionnels de l’audiovisuel.

Le surintendant du réseau scolaire de Los Angeles, Austin Beutner, a illustré l’influence de l’enseignement secondaire sur l’industrie cinématographique : », a-t-il souligné dans le document.

De plus, Beutner, qui est le surintendant du deuxième réseau d’écoles publiques aux États-Unis, juste derrière New York, a assuré que « les scénaristes ont besoin d’une base en littérature et un maquilleur a besoin de connaître la chimie des différents matériaux qu’ils peuvent utiliser. “.

Sur les 650 000 élèves qui fréquentent les écoles gérées par le Los Angeles Unified School District (LAUSD), 80% appartiennent à la communauté latino et afro-américaine, proportions qui ne se reflètent ni dans l’enseignement supérieur ni à Hollywood.

Il y a quelques jours, le rappeur Dr. Dre et l’homme d’affaires Jimmy Iovine ont annoncé l’ouverture d’un lycée dans le sud de Los Angeles dans le but d’offrir une meilleure éducation aux familles à faible revenu.

“Ce sera pour les enfants qui veulent créer leur propre entreprise ou travailler dans un endroit comme Marvel, Apple ou des entreprises comme celle-là”, a déclaré Iovine au Los Angeles Times.