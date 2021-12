George Clooney explique pourquoi il a refusé 35 millions de dollars pour une journée de travail

3 décembre 2021 / Publié par : Emily

George Clooney a fait une interview avec le Guardian pour promouvoir son nouveau film, The Tender Bar, mettant en vedette Ben Affleck. George a discuté de la célébrité, de l’éducation de ses jumeaux de 4 ans pendant la pandémie, de la politique, de son enfance, bla bla bla les conneries habituelles. Le vrai point à retenir est que George partage qu’il a refusé 35 millions de dollars pour apparaître dans une publicité pour une compagnie aérienne. Pour une seule journée de travail ! Alors pourquoi l’a-t-il refusé ? Il a déjà vendu son âme pour ces publicités Nespresso ennuyeuses. Eh bien, apparemment, la compagnie aérienne était associée à un pays qui est « parfois discutable » et après une discussion très sérieuse avec sa femme Amal Clooney, il a décidé que ça n’en valait pas la peine. Ah oui, principes. Je suis trop fauché pour les avoir.

L’article commence par souligner que George a gagné plus de 30 millions de livres sterling pour ses publicités Nespresso et potentiellement 1 milliard de dollars après avoir vendu sa société de tequila Casamigos. L’intervieweur a demandé à George s’il pensait : « Vous savez quoi ? Je pense que j’ai assez d’argent maintenant. Voici sa réponse, via le Guardian :

Imperturbable comme les cheveux argentés de sa tête, Clooney se penche en avant, comme s’il était sur le point de se confier à moi. « Ben ouais. On m’a offert 35 millions de dollars pour une journée de travail dans une publicité pour une compagnie aérienne, mais j’ai parlé à Amal [Clooney, the human rights lawyer he married in 2014] à ce sujet et nous avons décidé que cela n’en valait pas la peine. C’était [associated with] un pays qui, bien qu’allié, est parfois discutable, alors je me suis dit : ‘Eh bien, si ça m’enlève une minute de sommeil, ça ne vaut pas le coup.’ »